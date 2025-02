Elezioni comunali, Azione appoggia Marco Salvador

PORDENONE – “La Segreteria provinciale di Azione, con la sua impronta pragmatica e orientata alle soluzioni concrete, annuncia, attraverso le parole del Segretario Provinciale Mario Bonavia, il proprio sostegno alla candidatura di Marco Salvador a sindaco di Pordenone”.

La scelta di Azione nasce dalla naturale sintonia con l’approccio liberale autentico di Salvador. Nel suo percorso di consigliere comunale, Salvador si è distinto per una condotta responsabile e

rigorosamente pragmatica, sostenendo le mozioni nell’interesse della città e opponendosi con fermezza quando necessario. Tale equilibrio, frutto di una profonda coerenza, rispecchia pienamente i valori fondanti di Azione. L’esperienza maturata, le competenze acquisite, ne fanno un candidato maturo e pronto a guidare la città.

Da anni la civica di Marco Salvador opera con spirito innovativo e vicino alle istanze del territorio, promuovendo iniziative capaci di trasformare il tessuto sociale e politico della nostra città. Azione riconosce in questa esperienza un patrimonio prezioso, che arricchisce il dibattito pubblico e consolida il legame con la comunità.

La candidatura di Marco Salvador si configura come la scelta più idonea per guidare la città verso un futuro di crescita e innovazione. In particolare è apprezzata e fondamentale la parte del programma che guarda al “ripopolamento giovanile di Pordenone”, ovvero a iniziative per attrarre o quantomeno non perdere le giovani coppie e famiglie, che possano garantire un ricambio generazionale e una nuova popolazione di giovani, in una città che sta invecchiando molto velocemente.

Si ribadisce inoltre che la scelta sconsiderata del centrosinistra di allearsi con l’estrema sinistra e la rinuncia a una svolta liberale, centrista e moderata che porterà a una probabile vittoria del centrodestra, indebolirà un’opposizione già assente e confinata nella demagogia e nella polemica sterile ad ogni costo. A questo punto, si potrebbe dire, che sia un epilogo cercato e voluto da un PD che ha completamente perso la propria ragion d’essere.

Mario Bonavia Claudio Zol Segretario Provinciale Responsabile Organizzativo Azione Pordenone