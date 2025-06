“Esercizi spirituali per bevitori di vino”, il 19 a Palazzo Klefisch

Un calice, una riflessione e tanta ironia. Giovedì 19 giugno alle ore 18.30, le eleganti sale di Palazzo Klefisch (Via della Motta 13, Pordenone) ospiteranno un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della buona lettura: l’incontro con Angelo Peretti, giornalista e critico enologico di fama nazionale, autore del libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino”.

L’evento, organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, vedrà la partecipazione di Maria Teresa Gasparet e Anna Brisotto, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di un’opera originale, colta e divertente. Un brindisi finale con i presenti concluderà l’incontro. È consigliata la prenotazione al numero 351 8302661 (anche via WhatsApp) o via mail a [email protected].

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, Pordenone Fiere, ICEP, Cantina San Simone Friuli 1915 e Sorsi e Percorsi, con il patrocinio del Comune di Pordenone – Capitale della Cultura 2027.

Un libro fuori dagli schemi

Angelo Peretti, classe 1959, originario del Garda, è da oltre trent’anni una delle voci più autorevoli del giornalismo enogastronomico italiano. Direttore del portale “The Internet Gourmet”, ha collaborato con importanti guide di settore e pubblicato diversi manuali sui vini italiani e sull’arte dell’abbinamento.

Nel suo nuovo libro, “Esercizi spirituali per bevitori di vino”, Peretti propone novanta brevi riflessioni – a metà tra narrativa e saggistica – per restituire al vino la sua dimensione più profonda e autentica. Lontano dai tecnicismi e dalle pose dei cosiddetti “intenditori”, l’autore invita a riscoprire il lato umano e spirituale del bere, fatto di emozioni, relazioni e momenti condivisi.

Ogni “esercizio” prende spunto da un elemento culturale – romanzi, poesie, canzoni, aneddoti – e si accompagna alla proposta di due vini, uno italiano e uno straniero, per un totale di 180 etichette, tra nomi celebri e perle meno note.

Una riflessione sul vino e sulla vita

Il vino, spiega Peretti, non è solo una bevanda da giudicare o classificare, ma una lente attraverso cui leggere la complessità dell’esperienza umana. Con stile ironico e profondità di pensiero, l’autore demolisce i luoghi comuni e riporta il gesto del bere alla sua essenza: un atto naturale, conviviale e liberatorio.

L’incontro promette quindi non solo uno sguardo nuovo sul mondo del vino, ma anche un momento di confronto e leggerezza, perfetto per chi ama pensare – e brindare – fuori dagli schemi.