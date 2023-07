Estate a Pordenone 2023, eventi dal 28 al 31 luglio

PORDENONE – La ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone entra nel vivo delle manifestazioni.

Venerdì 28 luglio

Ore 17:00 Biblioteca Civica Sezione ragazzi: Piccole parole di carta. Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.

Ore 21:00 Parco Galvani: Naso d’Argento, spettacolo teatrale della rassegna Scena Bimba.

Ore 21:00 Chiostro della Biblioteca Civica: Le Pizzocchere, fra storia e leggenda, spettacolo teatrale.

Sabato 29 luglio

Ore 9:00/11:00/14:00 Imbarcadero Marcolin: Canoe sul Noncello, a cura di Canoa Club Naonis.

Ore 11:00 Loggia del Municipio: visite guidate a cura del Rotary club Pordenone.

Domenica 30 luglio

Ore 8:00 Piazza XX Settembre: 16^ edizione Granfondo dei Templari – DIPA – Trofeo Città di Pordenone, partenza della competizione ciclistica amatoriale internazionale.

Ore 18:00 Parco di San Valentino: OSM Brass Ensemble, concerto a cura di Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco.

Ore 20:30 Ex convento di San Francesco: Namugga, concerto voce e chitarra.

Lunedì 31 luglio

Ore 21:00 Cortile della Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano – via Vittorio Veneto, Torre: Grande Ma – Il bambino di tutti i colori, spettacolo teatrale della rassegna Scena Bimba.

Ore 21:00 Arena Fondazione Friuli – piazza XX Settembre: Concerto JJJ, concerto omaggio a James Joplin, Jim Morris e Jimmy Hendrix.

Ore 21:00 Polisportivo di via Gemelli: Music comedy show, spettacolo teatrale della rassegna Teatro in quartiere.

Ore 21:30 Arena Hera di largo San Giorgio: L’ultima notte di Amore, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

