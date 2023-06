Estate al PAFF!, proposte per tutti da giugno a settembre

PORDENONE – Un’estate da vivere al PAFF! attraverso le proposte che l’International Museum of Comic Art ha pensato per accogliere i visitatori e far vivere, a grandi e piccoli, interessanti attività.

SUMMER CAMP

Centro estivo per bambini dai 6 agli 11 anni, un modo divertente e intelligente per scoprire il museo del fumetto grazie alla guida esperta dello staff di Eupolis – Studio Associato: i bambini, esplorando l’International Museum of Comic Art con l’esposizione permanente dei fikrmti del fumetto, le mostre temporanee e il parco all’esterno della struttura, ne scoprono tutti i segreti attraverso la creatività, la curiosità e l’ingegno in un contesto stimolante e creativo.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e hanno durata di sette settimane opzionabili anche singolarmente: da lunedì 12 giugno a venerdì 14 luglio e da lunedì 28 agosto a venerdì 8 settembre.

Ci sono ancora posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni www.paff.it

ART TOY MODELING

Ispirato dalla straordinaria mostra “Shaun the Sheep and Friends” attualmente visitabile al PAFF! .

Con l’esperto Silvano Beggio, docente alla Scuola Internazionale di Comics di PADOVA, in quattro lezioni i partecipanti imparano a modellare i propri personaggi con l’argilla polimerica in ogni fase di realizzazione dal progetto fino alla coloritura.

L’avvio è previsto sabato 17 giugno, per quattro sabati, dalle 10 alle 13, ed è rivolto a bambini dai 10 anni in su.

VIAGGI MANGA

Uno dei classici del PAFF! Il docente Matteo Batetta, esperto mangaka, aspetta gli allievi per il corso che prenderà avvio in autunno ma per il quale sono già aperte le prenotazioni. Suddiviso in quattro lezioni, è rivolto a chi ha buone capacità di disegno e riguarda i seguenti argomenti: tecniche avanzate di disegno manga, analisi di tecniche di rappresentazione professionali, disamina di autori e le relative opere, rapporto con i canali social per l’auto-promozione, strategie e tecniche di autoproduzione dei propri lavori.

VISITE GUIDATE

I sabati e le domeniche, alle 16, c’è l’appuntamento con le visite guidate alla mostra “Shaun the Sheep and Friends”, l’esposizione che per la prima volta in Italia sugli iconici personaggi nati dalla mente creativa degli Aardman Studios di Bristol. Wallace e Gromit, di Shaun the Sheep, delle simpatiche pennute di Galline in fuga e di Pirati – Briganti da strapazzo raccontati e analizzati per i visitatori da esperti di stop motion e le guide ufficiali del PAFF! in un viaggio entusiasmante e ricco di particolari lungo il percorso in cui si snoda la mostra.

MOSTRA PERMANENTE E MOSTRE TEMPORANEE.

Sono cinque le mostre temporanee visitabili per tutta l’estate al PAFF!

Oltre a Shaun the Sheep & Friends, in villa Galvani è presente fino al 17 settembre Strip Art. Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto, frutto della collaborazione fra Paff!, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, ACCA Accademia di Comics creatività e Arti visive Jesi, ripercorre la storia del fumetto attraverso i grandi Maestri nordamericani delle strisce sui quotidiani, dagli esordi agli anni ‘40 del Novecento.

Le mostre visitabili al PAFF! si completano con Nel segno di Tex di Emanuele Barison, dedicata al famoso ranger, Corri Gocciolina, a cura dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue provinciale di Pordenone, e Segni senza compromessi sui 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini.

Il gioiello incastonato al primo piano di villa Galvani è la nuovissima mostra permanente, inaugurata il 10 marzo: nelle 20 differenti sezioni dell’esposizione permanente si trovano tavole originali di celeberrimi maestri del fumetto internazionale come Andrea Pazienza, Art Spiegelman, Benito Jacovitti, Carl Barks, Charles M. Schulz, Chester Gould, Floyd Gottfredson, George McManus, Giorgio Cavazzano, Hugo Pratt, Magnus, Milo Manara, Milton Caniff, Alex Raymond, Will Eisner in un sorprendente, allestinento multi-livello.

Per approfondimenti e informazioni consultare il sito www.paff.it o chiamare lo 0434 1790074.

Il PAFF! è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20, orario continuato.