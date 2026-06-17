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Fabio Cadamuro nel Consiglio nazionale FIPE, le congratulazioni del sindaco Basso

Pordenone
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Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato
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PORDENONE – Nuovo prestigioso incarico per Fabio Cadamuro. Il presidente provinciale di FIPE Confcommercio entra nel Consiglio nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, un riconoscimento che premia anni di impegno e lavoro al servizio delle imprese del settore.

A congratularsi per la nomina è il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, che sottolinea il valore del traguardo raggiunto dal rappresentante degli esercenti pordenonesi.

«Si tratta di un riconoscimento importante – afferma il primo cittadino – che premia il percorso, la competenza e l’impegno costante profusi negli anni a sostegno di un settore strategico per il nostro territorio e per l’intero Paese».

Per Basso, Cadamuro saprà mettere a frutto nella nuova responsabilità l’esperienza maturata sul campo, insieme alla capacità di dialogo e di costruzione di relazioni che ne hanno caratterizzato l’attività associativa.

«Sono certo che rappresenterà al meglio le istanze delle imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi, portando in ambito nazionale la voce e le esigenze di un comparto fondamentale per l’economia e la vita delle nostre comunità», aggiunge il sindaco.

A nome della città e dell’Amministrazione comunale, Basso ha quindi rivolto a Cadamuro i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico: «Una sfida che saprà affrontare con entusiasmo, visione e spirito di servizio. Complimenti e buon lavoro».

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