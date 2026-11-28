PORDENONE – Un nuovo negozio di alimentari apre le porte in via Trento, al civico 10, titolare M.Riaz, e porta con sé non soltanto un’attività commerciale, ma anche un’opportunità di socialità e integrazione per il quartiere. Un’apertura salutata con favore dall’assessore comunale al Commercio Emilio Badanai Scalzotto e dal consigliere comunale Pac Leniqi, presenti all’inaugurazione.

«Questo è un vero negozio di vicinato – ha sottolineato Badanai Scalzotto –. Non è soltanto un luogo dove si compra e si vende, ma uno spazio in cui nascono relazioni. Dal rapporto quotidiano con i clienti possono svilupparsi stima, amicizia e legami tra i residenti della zona». L’assessore ha evidenziato anche l’importanza degli orari di apertura, estesi fino alle 20, per rispondere alle esigenze dei cittadini e rendere il negozio un punto di riferimento per il quartiere.

Sulla stessa linea il consigliere Pac Leniqi, che ha portato la propria esperienza personale come esempio di integrazione. Arrivato in Italia dodici anni fa, ha costruito qui il proprio percorso professionale e personale, fino a diventare consigliere comunale.

«Aprire un negozio a Pordenone è molto importante perché significa entrare a far parte del tessuto sociale della città – ha affermato –. Ogni nuova attività è una bella notizia, perché contribuisce a dare vita ai luoghi. Un negozio significa anche più luci, maggiore presenza e quindi più sicurezza per il quartiere».

Leniqi ha rivolto ai nuovi esercenti un augurio particolare, ricordando il significato che l’Italia ha assunto nella sua vita: «Per me è diventata casa. Qui ho investito, ho lavorato e ho costruito qualcosa. Auguro anche a voi di poter realizzare lo stesso percorso». Un messaggio accompagnato dall’invito a rispettare le regole, ricordando che all’interno di una comunità esistono diritti e doveri e che il senso di appartenenza si manifesta anche nella cura degli spazi esterni, oltre che del proprio negozio.

«Voi sarete un po’ i nostri occhi sul territorio – ha aggiunto il consigliere –. Se dovesse succedere qualcosa, sarete un punto di riferimento per noi e le istituzioni saranno sempre al vostro fianco».

Un concetto ripreso dall’assessore Badanai Scalzotto, che ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale ai commercianti e l’importanza di una collaborazione concreta. «Non si tratta di un augurio soltanto formale, ma di un augurio che viene dal cuore e di una disponibilità a collaborare. Vogliamo dimostrare che il Comune è vicino a chi investe e lavora nella nostra città».

Un’apertura che, dunque, rappresenta un piccolo ma significativo tassello nella vita del quartiere: un’attività economica, ma anche un luogo di incontro, partecipazione e convivenza.