SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – 27 voti su 27: a maggioranza il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento si è espresso a favore del passaggio dal Veneto al Friuli Venezia Giulia.

“Questa mattina ho partecipato, su invito, al Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento, molto partecipato dalla cittadinanza. Nel corso della seduta aperta al pubblico è stato approvato all’unanimità l’avvio del percorso per chiedere il referendum sul passaggio del Comune dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Una decisione che merita attenzione e rispetto”.

Lo dichiara in una nota Orsola Costanza, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Il significato del voto è chiaro: tutte le componenti del Consiglio comunale hanno condiviso la scelta di dare la parola ai cittadini sul futuro della propria comunità. Questa unanimità rappresenta un segnale politico e istituzionale forte. Se un intero Consiglio chiede di poter consultare la popolazione, le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e di rispettare la volontà che emergerà dalle urne, accompagnandola nel percorso previsto dalla Costituzione”.

“San Michele al Tagliamento – prosegue Costanza – è parte di un territorio nel quale le relazioni familiari, sociali, professionali ed economiche attraversano quotidianamente i confini regionali. I rapporti con il Friuli occidentale e con la Destra Tagliamento costituiscono una realtà da considerare quando si ragiona di servizi, collegamenti e prospettive di sviluppo. La scelta referendaria offre l’occasione per discutere concretamente di questi legami e delle esigenze delle persone”.

“Da avvocato – continua la consigliera di FdI – penso, in particolare, alla geografia giudiziaria. Dal 2013 gli undici Comuni del Portogruarese, compreso San Michele al Tagliamento, sono passati dal circondario del Tribunale di Venezia a quello di Pordenone, a seguito della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro. È un esempio concreto di un’organizzazione istituzionale che già unisce territori appartenenti a due regioni”.

“Quell’ampliamento – conclude – ha consolidato il ruolo di Pordenone come riferimento giudiziario per un’area più vasta. Nella mia esperienza professionale, poter fare riferimento a Pordenone anziché a Venezia rappresenta un elemento concreto di vicinanza alla giustizia per tanti cittadini del Veneto orientale. È anche da esperienze come questa che dobbiamo partire: dalla capacità di organizzare insieme servizi essenziali e di dare più forza ai territori”.

“Fare squadra permette a una comunità di rendere più solide le proprie radici e di affrontare con maggiore autorevolezza le sfide future. Oggi San Michele ha scelto, all’unanimità, di chiedere ai propri cittadini quale strada intendano percorrere. Il nostro compito è ascoltarli e rispettarne la scelta”, conclude Costanza.