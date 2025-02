FdI, i ministri Ciriani e Lollobrigida a presentazione lista

PORDENONE – Sabato 1 marzo la lista di Fratelli d’Italia per le comunali di Pordenone del 13-14 aprile a sostegno del candidato sindaco Alessandro Basso si presenterà ufficialmente alla cittadinanza. Appuntamento alle 9:30 al ridotto del Teatro Verdi.

Saranno presenti i ministri Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, unitamente all’europarlamentare Alessandro Ciriani e al parlamentare Emanuele Loperfido, presidente di Fratelli d’Italia Pordenone.

“La lista ha tanti giovani, competenze, professionalità qualificate e variegate. Il lavoro di tutti, fra la piazza e la nostra sede, autentico valore aggiunto, è davvero importante – evidenzia il presidente provinciale di FdI Loperfido -. Ulteriore energia arriverà dall’incontro al Verdi, alla presenza del ministro Lollobrigida insieme al ministro Ciriani, una conferma della grande considerazione di Giorgia Meloni e di tutto il partito per la nostra Pordenone”.

In vista dei prossimi appuntamenti Loperfido ha scritto una lettera personale ai candidati: “L’entusiasmo si trasformi in ancora maggior forza e coinvolgimento per questa campagna elettorale. Abbiamo la responsabilità insieme a tutta la coalizione di centrodestra di dare continuità a una storia amministrativa di buon governo iniziata a Pordenone nel 2016. Ogni candidato potrà dare un contributo fondamentale, all’interno di una squadra che rappresenta un progetto politico serio e radicato. Siamo, numeri alla mano e avendo espresso il candidato, il partito con maggiore visibilità.

Evitiamo ogni leggerezza che possa essere strumentalizzata dai nostri avversari. Non potendo competere con noi sul piano delle idee e dei risultati, cercheranno pretesti per attaccarci in modo meschino. Niente scivoloni, frasi o iniziative fuori luogo. Siamo e dobbiamo essere all’altezza di Giorgia Meloni e del compito che ci siamo dati”, sottolinea Loperfido.

Che conclude: “Realizziamo insieme il sogno di una Città Felice, come dice Alessandro Basso. Tocca a noi scrivere il prossimo capitolo della storia di Pordenone. Buon lavoro e avanti con determinazione!”.