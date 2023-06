Festa del pane fresco: l’alleato del benessere, firmato protocollo d’intesa

PORDENONE – E ’in pieno svolgimento anche nel Friuli occidentale la festa nazionale del ‘Pane fresco e artigianale l’amico di tutti giorni’, promossa dalla federazione panificatori (Fippa) con la Lilt (lega per la lotta contro i tumori) e che si protrarrà per tutta la settimana.

Nella sede provinciale dell’Ascom-Confcommercio è stato presentato il protocollo d’intesa fra le parti per sensibilizzare la cittadinanza verso l’adozione di corretti stili di vita, in particolar modo incentivando l’utilizzo del pane fresco e dei prodotti da forno di qualità che sono il vero alleato del benessere fisico.

Sono intervenuti il presidente provinciale della categoria Enrico Bellotto, unitamente ai consiglieri Giulia Piccolo e Paola Martin, Fabio Pillon per la Confcommercio e Diego Serraino, direttore di epidemiologia oncologica e registro tumori del Fvg presso il Cro di Aviano. Quest’ultimo ha posto l’accento sulla necessità di diffondere ancor più la cultura della prevenzione: «Mangiar sano vuol dire aiutare la propria salute e il pane rientra tra gli alimenti presenti nella dieta mediterranea.

Il pane – ha spiegato – apporta molti carboidrati che una volta introdotti nel nostro organismo vengono trasformati in glucosio, che a sua volta viene impiegato come energia per il cervello e muscoli. Ha, inoltre, un alto potere saziante in grado di ridurre l’appetito».

Dal canto suo Bellotto ha evidenziato come il pane sia «un prodotto da forno semplice a base di farina di grano tenero, acqua, sale e lievito. Oltretutto è di filiera corta in quanto prodotto e consumato in giornata e, conseguentemente, non produce sprechi energetici per la conservazione, il trasporto e la vendita». Un plauso alla categoria è arrivato anche da Pillon che ha lodato «la capacità imprenditoriale dei panificatori che sono vere eccellenze del nostro territorio».

La risposta dei panificatori locali non si è fatta attendere e iniziative di rilievo per questa settimana sono previste nei negozi con assaggi di pane, di olio extravergine di oliva, prodotti di pasticceria e focacceria.

Nella foto la presentazione della festa del Pane fresco all’Ascom.