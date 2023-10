Festa Halloween, il 31, in piazza Risorgimento annullata per maltempo

PORDENONE – La festa di Halloween, in programma martedì 31 ottobre in piazza Risorgimento, è stata annullata a causa delle avverse previsioni meteo.

La decisione si è resa necessaria poiché gli spettacoli e l’animazione erano programmati durante il pomeriggio all’aperto, in piazza Risorgimento.

Una festa importata dall’estero, ma entrata nelle nostre case perché occasione per divertirsi in allegria e in compagnia mascherandosi. Halloween è un secondo carnevale, un momento dove scherzi, divertimento, spettacoli sono concessi per un giorno, senza arrecare disturbo a nessuno o irridere a credenze o tradizioni locali e nazionali.

Piazza Risorgimento avrebbe dovuto trasformarsi in un’isola felice, un luogo sicuro, protetto e sorvegliato da personale qualificato e attento, che permetterà ai genitori di godere della città in totale libertà e senza pensieri mentre i piccoli si divertono impegnati in attività guidate.

Artisti in costume erano pronti a regalare divertenti e coloratissimi palloncini, una simpatica strega racconterà una storia di Halloween e regalerà caramelle.