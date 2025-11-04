Fidapa, dal Friuli al Perù: testimonianza Matilde Massanzana sul volontariato internazionale

PORDENONE – Un viaggio che unisce solidarietà, avventura e impegno al femminile. Martedì 4 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Congressi dell’Hotel Santin (Viale delle Grazie 9, Pordenone), Matilde Massanzana racconterà la sua straordinaria esperienza di volontariato in Perù, dove ha partecipato alla costruzione di aule scolastiche destinate ai bambini delle comunità locali.

L’incontro, promosso dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), offrirà l’occasione per ascoltare una testimonianza autentica di impegno civile e solidarietà internazionale. A sostenere il progetto anche le Lady Avventura Pordenonesi, gruppo di donne unite dalla passione per i viaggi e dall’attenzione verso iniziative sociali e umanitarie.

Un appuntamento aperto al pubblico, per riflettere su come la cooperazione e il volontariato possano contribuire concretamente a migliorare la vita di molte persone, anche a migliaia di chilometri di distanza.