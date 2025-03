Fiera, 2 giorni di incontri sui mercati dell’Est Europa

PORDENONE – È in programma il 12 e 13 marzo alla Fiera di Pordenone la due giorni di Match4 Eastern Europe and Balkans, un innovativo evento riservato agli operatori professionali, progettato per mettere in contatto le aziende italiane del settore arredamento e design con potenziali acquirenti provenienti da diversi Paesi dell’Est Europa e Balcani. Sono circa 30 le aziende espositrici da tutta Italia: AMBOS SRL, ARREDOCLASSIC S.R.L., BISAZZA SPA, BLACK TIE SRL, CANTORI S.P.A., DEBORA CARLUCCI SRL, DFN SRL, DOMOS SRL, DV HOME S.R.L., EPOQUE & CO. SRL, FALMAR PROJECT SRL, FLOEMA PRO S.R.L., FULGINI CONTRACT, GES GROUP S.R.L., ITALCHAIR SRL, L’ORIGINALE S.R.L., MAIULLARI SRL, OMNITECH SRL, OPALUS GROUP SRL, PROGETTITALIA SRL, PROGETTO DESIGN INTERNATIONAL S.R.L., TECNE – Azienda Speciale Camera di Commercio TERRITORIO ECONOMIA FUTURO SCRL, VALPAINT S.P.A..

Molto bene rappresentata anche la Regione Friuli Venezia Giulia che porta a Match 4 un gruppo organizzato dal Cluster Legno Arredo/Casa FVG formato dalle aziende Tonon, Crassevig, Mobilificio Santa Lucia e Frag. Match4 Europe si tiene all’interno del padiglione 1 dove sono stati allestiti gli stand in cui le aziende possono esporre i pezzi migliori delle loro collezioni di arredo, complementi, finiture d’interni.

Proprio qui sono in programma gli incontri d’affari tra questi espositori e 35 buyers esteri, principalmente rivenditori, importatori, distributori, contractor, architetti e designer di alto livello, provenienti da Paesi europei selezionati tra quelli con maggiore tasso di sviluppo e una forte richiesta dei prodotti italiani: Albania, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Kosovo, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia e Uzbekistan. Si tratta di aree con una crescita media annua del Pil al di sopra di quella europea, adatte ad investimenti di piccole imprese ma anche alla realizzazione di grandi progetti strategici nei quali le competenze delle aziende italiane giocano un ruolo in primo piano.

L’obiettivo della manifestazione è quello di favorire gli incontri diretti B2B in un contesto di alto livello, all’interno degli stand allestiti dalle aziende stesse partecipati e in un contesto di accoglienza focalizzato sul prodotto. Il paese ospite di questo evento è l’Uzbekistan: un mercato potenziale di 33 mln di persone, con un’economia in forte crescita e alla ricerca di ammodernamento per il proprio patrimonio immobiliare.

In poche parole un Paese che offre un’opportunità unica di business per le aziende italiane e in particolar modo per i partecipanti a Match 4 che potranno confrontarsi in fiera con un folto gruppo di buyers selezionati e guidati dalla Camera di Commercio Italia – Uzbekistan. “In settore del contract è molto importante per il PIL del nostro territorio e l’internazionalizzazione è fondamentale per la sua crescita – dichiara Renato Pujatti, presidente di Pordenoen Fiere-. Abbiamo organizzato un evento snello ed efficace che mira a far incontrare domanda ed offerta cercando di aprire le porte ai nostri espositori verso nuovi mercati.

Ci siamo focalizzati su territori a noi relativamente vicini in grande sviluppo e con un dichiarato interesse per il made in Italy. Pensiamo di aver fatto un ottimo “business matching” e per questo ringrazio i nostri partner che hanno messo in campo da una parte una comprovata esperienza internazionale e dall’altra la conoscenza del territorio e delle sue aziende. Un ringraziamento, in particolare, va all’Ambasciata Italiana in Uzbekistan, che è stata fondamentale nel rilascio dei visti agli operatori in visita.”

La manifestazione è organizzata da Pordenone Fiere in collaborazione con Medinit srl, (segreteria organizzativa specializzata nell’Internazionalizzazione delle imprese italiane del settore legno-arredo) e Cluster Arredo/Casa FVG e Tecne, Azienda speciale della Camera di commercio delle Marche