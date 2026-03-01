Fiera Cucinare con la Camminata per la Vita, Coldiretti e Lady Chef l’8 marzo

PORDENONE – La Camminata per la Vita nasce nel 2024 da un progetto del gruppo spontaneo Chei Del Moss che insieme all’asinello Fendi portano il ricordo, commemorando le vittime di femminicidio arrivando nei luoghi dove sono accaduti i tragici eventi, contemporaneamente in supporto al gruppo si è aggiunta l’associazione Street for life

In occasione della Fiera Cucinare e Ortogiardino viene proposto un incontro di sensibilizzazione e informazione raccontando, anche attraverso immagini, la storia De La Camminata per la Vita e i percorsi effettuati nel territorio del FVG nelle edizioni passate.

A completare l’incontro ci saranno delle degustazioni, grazie alla preziosa collaborazione con Coldiretti Donne che renderanno disponibili gli ingredienti per la realizzazione di due ricette dedicate alle donne, preparate dalle Lady Chef FVG che saranno condotte e guidate dalla Chef Lume Lami.

“A tavola per lei”

Le Lady Chef prepareranno un “Risotto 3.0” un viaggio attraverso le stagioni. Diverse consistenze, profumi cangianti, materie prime che dialogano tra loro in una sinfonia contemporanea.

A seguire: Cheesecake Mimosa con coulis di lampone. Un omaggio alla delicatezza, soffice, luminosa, con un tocco di acidità a risvegliare il cuore.

“Anche quando ti senti sola, ricordati che c’è sempre un posto a tavola per te. Il calore di un pasto condiviso può essere l’inizio di un nuovo abbraccio”

Al piatto in degustazione sarà abbinato un vino speciale appositamente selezionato dalle Donne Coldiretti socie della Cantina di Rauscedo, viticoltrici e produttrici di barbatelle.

Modera l’evento la dott.ssa Monia Montechiarini, giurista, europrogettista e scrittrice, (che da 30 anni indaga sulle storie del passato con iniziative patrocinate dalla UE e Mibact) e sarà affiancata dal rappresentante del gruppo Chei Del Moss Wanes Granzotto.

Avremo inoltre il piacere di ospitare sul palco: la Presidente Coldiretti Donne Francesca Muner con le produttrici, che hanno donato gli ingredienti e il vino in abbinamento, Lume Lami con le Lady Chef e gli studenti dell’Istituto Flora che collaboreranno al servizio e con l’occasione leggeranno al pubblico presente un brano tratto dal libro “A Giulia” realizzato dall’Istituto Flora e presentato in occasione di Pordenonelegge 2025 durante l’incontro organizzato con Gino Cecchettin.

Sarà questo un modo per coinvolgere delle giovani persone che stanno maturando e si stanno preparando alla vita per viverla bene e questo è il momento giusto per imparare il rispetto, l’amore, la non violenza.

La Camminata per la Vita ringrazia per la partecipazione e il sostegno:

– CRPO Commissione Regionale Pari Opportunità donna uomo

– Comune di Pordenone

– Fiera di Pordenone

– Coldiretti Donne

– Lady Chef

– Studio Montechiarini

– Rotary Club Maniago- Spilimbergo

https://www.facebook.com/profile.php?id=61563837110058