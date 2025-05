Fimaa presenta il Borsino immobiliare il 22 maggio

PORDENONE – Il mercato immobiliare della Destra Tagliamento si dà appuntamento giovedì 22 maggio alle 17,30 nello Spazio Zero di Pordenone per la presentazione ufficiale dell’edizione 2025 del Borsino Immobiliare, l’autorevole pubblicazione curata da Fimaa-Confcommercio (federazione italiana Mediatori Agenti d’Affari) che rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per professionisti e cittadini nel settore delle compravendite immobiliari.

L’evento, atteso da operatori del settore, investitori e proprietari immobiliari, offrirà una fotografia dettagliata e aggiornata del mercato locale, analizzando trend, quotazioni e prospettive future zona per zona, in un momento cruciale per il settore immobiliare provinciale.

«Il Borsino non è solo una raccolta di numeri e quotazioni, ma uno strumento di trasparenza e conoscenza che riteniamo fondamentale per tutti gli attori del mercato immobiliare pordenonese – dichiara Bruno Bari presidente Fimaa Pordenone-. In un contesto economico in continua evoluzione, fornire dati affidabili e analisi puntuali significa dare certezze a chi deve prendere decisioni importanti come l’acquisto o la vendita di un immobile».

Il Borsino presenta un’analisi approfondita delle quotazioni immobiliari in quasi tutti i comuni della provincia, suddivisi per zone e tipologie abitative, i valori da noi espressi diventano spesso base essenziale per sviluppare focus specifici sugli andamenti delle compravendite.

«La pubblicazione che presenteremo giovedì è il frutto di un lavoro meticoloso che coinvolge i nostri associati presenti capillarmente sul territorio. La forza del Borsino sta proprio nella sua aderenza alla realtà del mercato locale, che solo chi opera quotidianamente sul campo può garantire» conclude Bari.

Durante la presentazione, oltre all’illustrazione dei dati principali del mercato immobiliare, una tavola rotonda con esperti del settore che approfondiranno tematiche quali l’impatto delle recenti normative sul mercato locale, le nuove esigenze abitative emerse nel post-pandemia e le prospettive legate agli incentivi per le ristrutturazioni.

Al termine dell’evento sarà consegnata una copia del Borsino e i partecipanti potranno

confrontarsi direttamente con gli esperti del settore.

Nella foto: Bruno Bari