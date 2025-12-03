Fondazione Opera Sacra Famiglia, programmatore Plc, il lavoro del futuro

PORDENONE – Il settore dell’automazione è in continua espansione, con una crescente richiesta di programmatori PLC qualificati, che possono trovare impiego in molteplici settori industriali, dalla produzione manifatturiera alla logistica.

Il trend occupazionale per i Programmatori PLC nel 2025 è positivo, caratterizzato da una domanda sostenuta a causa della continua evoluzione dell’automazione industriale e della necessità di competenze specialistiche.

Le aziende cercano professionisti che possiedano non solo solide basi tecniche, ma che siano anche aggiornati su tecnologie emergenti come l’Industrial Internet of Things (IIoT) e l’integrazione con sistemi come i MES, anche in un contesto europeo con carenze di figure qualificate.

Il programmatore PLC è una professione che da’ la possibilità di crescita professionale, con stipendi che variano in base all’esperienza, ma che tendono ad essere superiori alla media.

Per far fronte alla carenza sul mercato di figure come questa, la Fondazione Opera Sacra Famiglia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha creato un corso specifico di Tecniche di Programmazione PLC, che consente di acquisire le competenze necessarie per gestire in autonomia la programmazione di automazioni industriali mediante l’utilizzo dei controllori a logica programmabile (PLC). Questi tecnici possono intervenire sia su impianti e programmi già esistenti e sia realizzando automazioni ex novo sulla base di specifiche richieste, sempre nel rispetto della normativa esistente.

Solo le persone DISOCCUPATE possono accedere ai corsi (per loro gratuiti) nel programma PIAZZA GOL di FOSF, finanziato dalla Regione FVG, rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Durata totale è di 450 ore, di cui 290 in aula/laboratorio e 160 di stage e potrà potrà partire con minimo 6 partecipanti da metà dicembre 2025.

Chi fosse interessato trova tutti i dettagli per partecipare, con programma formativo, nella pagina web dedicata: https://fondazioneosf.wixsite.com/formazione/piazzagol