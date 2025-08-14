Fvg, export record e occupazione in crescita. Agrusti “numeri positivi”

PORDENONE – «Il primo semestre del 2025 ha confermato la tenuta e la vitalità dell’economia del Friuli Venezia Giulia, con una crescita moderata ma costante, sostenuta dall’export, dai consumi interni e da un mercato del lavoro ai migliori livelli degli ultimi dodici anni», dichiara Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico. «Questi risultati dimostrano che, pur in un contesto internazionale incerto, la nostra regione mantiene un percorso di sviluppo coerente e solido».

Il PIL regionale è stimato crescere nel 2025 dello 0,5%, in linea con i risultati dello scorso anno, trainato da un andamento favorevole degli investimenti (+0,5%) e da un incremento significativo dei servizi (+1,2%).

L’export, nel primo trimestre, ha raggiunto 6,2 miliardi di euro (+26,1% rispetto all’anno precedente), registrando la crescita più alta a livello nazionale e confermando il ruolo del Friuli Venezia Giulia come piattaforma competitiva sui mercati globali. Il mercato del lavoro si rafforza con un aumento dell’1,5% degli occupati, un tasso di occupazione al 70% e un progressivo riequilibrio tra occupazione maschile e femminile. Il reddito disponibile delle famiglie cresce dell’1,6% in termini reali, sostenuto da un’inflazione contenuta all’1%, favorendo consumi stabili e maggiore capacità di risparmio.

Nonostante le criticità legate ai dazi statunitensi, la regione ha dimostrato capacità di adattamento superiore alla media nazionale. Un elemento positivo è rappresentato dall’assestamento di bilancio da 1,2 miliardi di euro, destinato a rafforzare infrastrutture, imprese, turismo e innovazione tecnologica: un intervento di ampio respiro che contribuirà a consolidare la competitività, generare nuova occupazione e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Tra le opportunità strategiche emergono il Dual Use, che può ampliare mercati e stabilizzare commesse, e gli investimenti mirati nella formazione tecnica e manageriale e nella sicurezza sul lavoro, con programmi finalizzati ad aggiornare competenze, introdurre modelli organizzativi avanzati e diffondere la cultura della prevenzione.

«Il quadro internazionale impone cautela – ha concluso Agrusti – ma la nostra regione ha basi solide, capacità di reazione e strumenti per trasformare le sfide in opportunità. La crescita passa anche dalla condivisione di strategie e visioni».

In questo percorso si inserisce il piano decennale della manifattura, sviluppato con partner strategici, che sarà anticipato anche nel contesto dell’assemblea generale pubblica del 24 ottobre a Trieste, organizzata da Confindustria Alto Adriatico assieme a Confindustria Udine sotto l’egida di Confindustria Friuli Venezia Giulia, un evento cui sono attese non meno di 2 mila persone – tra cui centinaia di giovani studenti – che offrirà un’ampia piattaforma di confronto su scenari, priorità e azioni concrete per lo sviluppo economico regionale.