Il Comitato Croce Rossa e il Comune in vista di Capitale Italiana della Cultura 2027

PORDENONE – Si rafforza la collaborazione tra il Comune di Pordenone e il Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana che li vede già fianco a fianco in molte iniziative sul territorio.

In vista di Capitale della Cultura 2027, grazie all’incontro avvenuto in Municipio tra il Sindaco Alessandro Basso e il Presidente del Comitato Croce Rossa di Pordenone Ludovico Mellina Bares (accompagnato del delegato “Principi e valori” del Comitato Croce Rossa Paolo Lentini), sono state poste le basi per dare vita alla campagna “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola”. Tale iniziativa, promossa dalla Croce Rossa Italiana nell’ambito delle sue attività di diffusione del D.I.U. (Diritto Internazionale Umanitario), con il patrocino del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’ANCI, ha l’obiettivo di individuare alcuni beni storico-culturali del territorio particolarmente significativi per la cittadinanza sui cui appore una segnaletica, uguale in tutto il mondo, che ne salvaguardi la tutela sia in tempo di pace sia nell’ipotesi di un conflitto armato.

L’applicazione dello “Scudo Blu”, simbolo internazionale della protezione dei beni culturali, come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1954, in alcuni beni (mobili o immobili) è un segnale di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli e di lungimiranza verso il futuro.

«È stata l’occasione – ha sottolineato il Presidente Mellina – per un confronto trasversale che ci vede quotidianamente impegnati sul territorio al fianco delle istituzioni per supportare i più vulnerabili e per apprezzare l’attenzione del nostro Primo Cittadino a quanto fa anche la nostra Associazione».

Il Sindaco Alessandro Basso ha sottolineato che «le porte del Comune sono sempre aperte, anzi spalancate, per una realtà come quella della Croce Rossa che incarna perfettamente il principio di Umanità che da sempre la contraddistingue a supporto di tutti».