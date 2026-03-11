10.5 C
Il Consorzio Pordenone Turismo visita la mostra dedicata a Robert Doisneau

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Consorzio Pordenone Turismo, guidato dalla presidente Giovanna Santin, ha visitato la mostra fotografica dedicata a Robert Doisneau allestita alla Galleria Bertoia.

Ad accompagnare il gruppo nella scoperta dell’esposizione è stato Marco Minuz, che ha illustrato il percorso artistico del celebre fotografo francese e il valore delle opere esposte. Attraverso il racconto delle immagini e del contesto storico in cui sono nate, Minuz ha offerto ai presenti un approfondimento coinvolgente su uno degli sguardi più iconici della fotografia del Novecento.

La visita ha rappresentato un momento di condivisione culturale e di scoperta di un autore che, con i suoi scatti, ha saputo raccontare la vita quotidiana con poesia e ironia, diventando un punto di riferimento della fotografia umanista europea.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione culturale della città e rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, candidatura che punta a rafforzare il ruolo di Pordenone come centro dinamico di cultura, arte e turismo.

