Il mercato torna a guardare l’economia, lasciandosi alle spalle la paura

Per gli investitori è stata una settimana che ha dimostrato ancora una volta quanto i mercati sappiano cambiare rapidamente prospettiva.

Solo pochi giorni fa tutta l’attenzione era concentrata sul conflitto tra Israele e Iran. Il timore che lo Stretto di Hormuz potesse essere chiuso aveva fatto impennare il prezzo del petrolio e aumentato la paura di una nuova fiammata inflazionistica. Oggi, invece, il quadro appare decisamente più tranquillo: le petroliere hanno ripreso a transitare regolarmente e il mercato ha rapidamente eliminato il premio per il rischio che aveva incorporato nei giorni precedenti.

Il movimento del petrolio è stato emblematico. Dopo aver sfiorato i 79 dollari al barile, il WTI ha chiuso la settimana poco sotto i 69 dollari, registrando una delle correzioni più significative degli ultimi mesi. È un segnale importante, perché un petrolio meno caro significa minori costi per imprese e consumatori e, soprattutto, una minore pressione sull’inflazione.

Ed è proprio questo il punto centrale: mentre l’attenzione dei media era rivolta agli sviluppi geopolitici, i mercati hanno ricominciato a fare quello che sanno fare meglio, cioè guardare ai dati economici.

Negli Stati Uniti il quadro continua a sorprendere per la sua solidità. La crescita del PIL del primo trimestre è stata rivista al rialzo, confermando un’economia che continua a espandersi nonostante i tassi d’interesse ancora elevati. È vero, i consumatori mostrano qualche segnale di maggiore prudenza, ma siamo ben lontani da uno scenario recessivo.

L’inflazione, misurata attraverso il PCE – l’indicatore preferito dalla Federal Reserve – è risultata leggermente superiore alle attese. Un dato che, preso singolarmente, potrebbe preoccupare. Tuttavia, la reazione dei mercati è stata piuttosto composta. Gli investitori sembrano infatti convinti che il percorso di graduale raffreddamento dell’inflazione non sia stato compromesso.

Questa lettura è confermata anche dal mercato obbligazionario. I rendimenti dei Treasury sono infatti scesi durante la settimana: il decennale americano è passato dal 4,51% al 4,37%, mentre il biennale è sceso fino al 4,08%. Quando i rendimenti diminuiscono significa che il mercato inizia a scontare una politica monetaria meno restrittiva nei prossimi trimestri.

Anche in Europa arrivano segnali incoraggianti, seppure con qualche ombra in più rispetto agli Stati Uniti.

La BCE continua a ricevere indicazioni favorevoli sul fronte dell’inflazione. Le aspettative delle famiglie europee sono ulteriormente diminuite e Christine Lagarde ha ridimensionato i timori di una possibile seconda ondata inflazionistica. È un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale: quando cittadini e imprese iniziano a credere che i prezzi torneranno stabili, anche il rischio che l’inflazione si autoalimenti tende a ridursi.

Rimane invece più debole la crescita economica. Gli indici PMI mostrano un settore dei servizi ancora poco brillante, mentre la Germania continua ad attraversare una fase complessa. L’Ifo ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2027 e il governo tedesco dovrà affrontare un deficit di bilancio di circa 21 miliardi di euro. Sono dati che confermano come la locomotiva europea stia ancora facendo fatica a ritrovare il ritmo degli anni precedenti.

In Italia il quadro è sostanzialmente stabile. La fiducia dei consumatori è leggermente diminuita, probabilmente influenzata dall’incertezza internazionale, mentre le imprese guardano con un pizzico di ottimismo in più alla seconda parte dell’anno.

Naturalmente tutto questo si è riflesso anche sui mercati finanziari.

Le borse hanno vissuto una settimana di consolidamento. Nulla di particolarmente preoccupante: dopo mesi di rialzi quasi continui era fisiologico assistere a qualche presa di beneficio. Il Nasdaq ha corretto di circa il 4% dai massimi settimanali, il FTSE MIB di circa il 3%, mentre lo S&P 500 ha limitato le perdite a meno del 2%.

Anche l’oro ha restituito parte dei guadagni accumulati durante la fase di maggiore tensione geopolitica. Dopo aver toccato nuovi massimi, è tornato poco sopra quota 4.100 dollari. Lo stesso discorso vale per il Bitcoin, che continua a confermarsi un asset estremamente volatile e ha chiuso la settimana in calo di circa l’8%.

La volatilità, misurata dal VIX, è salita leggermente, ma resta su livelli che possiamo definire assolutamente normali. Non siamo di fronte a un mercato impaurito, bensì a un mercato che sta semplicemente ricalibrando le proprie aspettative.

Probabilmente il più importante è che, ancora una volta, i mercati hanno dimostrato una notevole capacità di adattamento.

Nel giro di pochi giorni si è passati dalla paura di una crisi energetica globale al ritorno dell’attenzione sui fondamentali economici. È una dinamica che ricorda quanto sia difficile, se non impossibile, costruire strategie d’investimento basandosi sulle notizie del momento.

Per chi investe con un orizzonte di medio-lungo periodo, la fotografia rimane sostanzialmente invariata. L’economia americana continua a crescere, l’inflazione sembra gradualmente rientrare, la BCE appare più vicina alla fine della fase restrittiva e il forte ribasso del petrolio rappresenta un elemento favorevole per i prossimi mesi.

Le oscillazioni di questa settimana ci ricordano che la volatilità fa parte del percorso. Spesso è proprio nei momenti di maggiore incertezza che il mercato cambia direzione più rapidamente. Per questo motivo riteniamo che mantenere disciplina, diversificazione e una visione di lungo periodo continui a essere la scelta più razionale, evitando di prendere decisioni dettate dall’emotività del momento.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it