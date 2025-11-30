9.7 C
Pordenone
domenica , 30 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Il Sindaco Alessandro Basso ai 130 anni della Casa per Anziani Umberto I

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso è intervenuto questa mattina alla celebrazione dei 130 anni della Casa per Anziani Umberto I, partecipando insieme ai dirigenti, alle autorità e agli ospiti a un momento di festa dedicato a una delle istituzioni più antiche e radicate della città.

Aprendo il suo intervento, il Sindaco ha rivolto un saluto affettuoso ai presenti:
“Permettetemi di dirlo: le vere autorità di questa realtà siete voi, care nonne e cari nonni”.

Basso ha poi ringraziato il Presidente Di Pietro, il Direttore e tutti i sindaci del territorio coinvolti nella gestione della struttura, sottolineando la solidità amministrativa dell’ente: “È una realtà sana dal punto di vista amministrativo, e in questo momento storico non è affatto scontato”.

Il Sindaco ha ricordato con emozione la recente visita a un’ospite della struttura che ha compiuto 103 anni, simbolo della lunga storia dell’istituzione: “In 130 anni di vita della Casa Umberto I, c’è chi qui dentro ne ha attraversata quasi l’intera storia. Auguriamo a tutti gli ospiti di poter continuare a vivere questa grande sfida che è la vita, e il dono dell’allungamento dell’età, con il sostegno delle istituzioni”.

Basso ha ribadito l’impegno del Comune, insieme alla Regione e agli altri soggetti competenti, nel garantire percorsi di cura e autonomia sempre più adeguati ai bisogni della popolazione anziana: “La nostra sfida è trovare sistemi efficaci per gestire le diverse forme di autonomia, alcune più semplici, altre più complesse, dentro un sistema di cura che oggi è molto più ampio rispetto al passato”.

Un passaggio è stato dedicato anche al clima natalizio, che ha fatto da cornice all’evento: “Ieri abbiamo acceso l’albero di Natale in città, e vedo che anche qui il Natale è già arrivato. È l’occasione per ricordare i tanti Natali che questa struttura ha vissuto nella sua lunga storia, e per riconoscere tra i Natali della città anche quello degli anziani, che sono parte fondamentale della nostra comunità”.

Concludendo, il Sindaco ha espresso gratitudine e vicinanza a tutti gli ospiti della Casa per Anziani: “A nome di chi fa politica e amministrazione, vi rivolgo un sincero ringraziamento. Il nostro impegno per voi non sarà solo nelle parole, ma soprattutto nei fatti”.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.