Il Sindaco Alessandro Basso ai 130 anni della Casa per Anziani Umberto I

PORDENONE – Il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso è intervenuto questa mattina alla celebrazione dei 130 anni della Casa per Anziani Umberto I, partecipando insieme ai dirigenti, alle autorità e agli ospiti a un momento di festa dedicato a una delle istituzioni più antiche e radicate della città.

Aprendo il suo intervento, il Sindaco ha rivolto un saluto affettuoso ai presenti:

“Permettetemi di dirlo: le vere autorità di questa realtà siete voi, care nonne e cari nonni”.

Basso ha poi ringraziato il Presidente Di Pietro, il Direttore e tutti i sindaci del territorio coinvolti nella gestione della struttura, sottolineando la solidità amministrativa dell’ente: “È una realtà sana dal punto di vista amministrativo, e in questo momento storico non è affatto scontato”.

Il Sindaco ha ricordato con emozione la recente visita a un’ospite della struttura che ha compiuto 103 anni, simbolo della lunga storia dell’istituzione: “In 130 anni di vita della Casa Umberto I, c’è chi qui dentro ne ha attraversata quasi l’intera storia. Auguriamo a tutti gli ospiti di poter continuare a vivere questa grande sfida che è la vita, e il dono dell’allungamento dell’età, con il sostegno delle istituzioni”.

Basso ha ribadito l’impegno del Comune, insieme alla Regione e agli altri soggetti competenti, nel garantire percorsi di cura e autonomia sempre più adeguati ai bisogni della popolazione anziana: “La nostra sfida è trovare sistemi efficaci per gestire le diverse forme di autonomia, alcune più semplici, altre più complesse, dentro un sistema di cura che oggi è molto più ampio rispetto al passato”.

Un passaggio è stato dedicato anche al clima natalizio, che ha fatto da cornice all’evento: “Ieri abbiamo acceso l’albero di Natale in città, e vedo che anche qui il Natale è già arrivato. È l’occasione per ricordare i tanti Natali che questa struttura ha vissuto nella sua lunga storia, e per riconoscere tra i Natali della città anche quello degli anziani, che sono parte fondamentale della nostra comunità”.

Concludendo, il Sindaco ha espresso gratitudine e vicinanza a tutti gli ospiti della Casa per Anziani: “A nome di chi fa politica e amministrazione, vi rivolgo un sincero ringraziamento. Il nostro impegno per voi non sarà solo nelle parole, ma soprattutto nei fatti”.