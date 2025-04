Il sindaco Alessandro Basso ha presentato la nuova giunta comunale

PORDENONE – Oggi, venerdì 18 aprile, il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha presentato la nuova Giunta comunale del Comune di Pordenone che è composta da nove assessori. Questi, i nomi e i referati loro assegnati:

Sindaco Alessandro Basso

Deleghe: Politiche di programmazione e bilancio, Risorse umane, Società, Enti e Organismi partecipati e controllati, Grandi opere, Università;

Vicesindaco Mara Piccin

Deleghe: Opere pubbliche e manutenzioni, Politiche dei quartieri, Politiche del territorio di Area Vasta, Sviluppo economico e industriale, Impresa e mondo del lavoro, Rapporti con il Consiglio comunale, Politiche europee.

Assessore Alberto Parigi

Deleghe: Politiche culturali e giovanili, Grandi eventi, Turismo, Capitale della cultura, Politiche europee;

Assessore Emilio Badanai Scalzotto

Deleghe: Politiche per lo sviluppo commerciale e artigianale, Attività produttive, SUAP, Politiche per le farmacie, Politiche europee;

Assessore Elena Ceolin

Deleghe: Politiche dello sport e agli impianti sportivi, Attrattività, Tempo libero, Associazionismo e terzo settore, Politiche della sicurezza e legalità, Politiche europee;

Assessore Guglielmina Cucci

Deleghe: Politiche sociali, Welfare, Salute, disabilità, Pari opportunità, Politiche europee;

Assessore Walter De Bortoli

Deleghe: Affari generali e legali dell’ente, Politiche per i servizi demografici alla cittadinanza, Servizi elettorali, Statistica e servizi cimiteriali, Stato di avanzamento del programma elettorale e controlli, Politiche europee;

Assessore Lidia Diomede

Deleghe: Mobilità, Viabilità, Trasporti, Urbanistica, Edilizia, SUE, Patrimonio, Rigenerazione urbana, PNRR, Politiche dell’abitare, Edilizia scolastica, Politiche europee;

Assessore Mattia Tirelli

Deleghe: Politiche ambientali, Transizione ecologica, Verde urbano e sviluppo sostenibile, Difesa del suolo, Sistema integrato delle acque, Valorizzazione del fiume Noncello, Energia, Agricoltura, Protezione civile, Innovazione e digitalizzazione, Politiche europee;

Assessore Pietro Tropeano

Deleghe: Educazione, Istruzione, Formazione, Università, Politiche per la persona, per la famiglia, per i giovani e per gli anziani, Politiche di raccordo con il sistema sanitario regionale, Politiche europee;

Il Sindaco Alessandro Basso ha anticipando che la prossima settimana, martedì 22, si terrà la prima seduta della Giunta comunale.