PORDENONE – Statuine in movimento, luci e atmosfera natalizia, ma soprattutto un grande gesto di solidarietà. Ha aperto le porte al bar della Biblioteca civica il tradizionale villaggio di Natale realizzato da Antonio Mazzucchin, che per il quarto anno consecutivo trasforma il locale in un luogo di incontro e beneficenza. Quest’anno le offerte lasciate dai visitatori saranno devolute all’Unicef, per sostenere i bambini che vivono in situazioni di grave difficoltà, soprattutto nelle aree colpite dai conflitti.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alessandro Basso, la vicesindaco Mara Piccin, l’assessore al Commercio, Artigianato e Attività produttive Emilio Badanai Scalzotto e il consigliere comunale Ernesto Tubaro.

Il sindaco ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa e l’impegno di Mazzucchin e della sua famiglia. «Le piccole gocce sono quelle che riempiono il mare: le appoggi una dopo l’altra e, quando ti volti, scopri che il mare si è riempito. Quello che Antonio fa ogni giorno con il bar della Biblioteca, con una generosità che negli anni ha raggiunto tutti, dalle associazioni all’intera città, è una di queste gocce». Basso ha quindi evidenziato come iniziative di questo genere rappresentino un segno concreto di comunità e di attenzione al bene comune, rivolgendo ai presenti anche gli auguri di buone feste.

La scelta dell’Unicef nasce dalla volontà di dare un aiuto concreto ai più piccoli, spesso tra le prime vittime delle emergenze umanitarie e delle guerre. «Questo villaggio lo facciamo da quattro anni e il ricavato delle donazioni dei cittadini va sempre in beneficenza a un’associazione. Quest’anno ho scelto l’Unicef perché desideravo dare un contributo ai bambini che hanno bisogno. In questo periodo sono proprio loro a soffrire di più, come prime vittime dei grandi conflitti. Mi è sembrata la cosa giusta da fare», spiega Mazzucchin.

Il villaggio resterà allestito al bar della Biblioteca civica fino al 6 gennaio. È aperto alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che desiderano ammirare la scenografia natalizia e contribuire alla raccolta solidale. Le luci sono accese ogni giorno e le statuine, tutte animate, rendono l’allestimento particolarmente suggestivo. «Potete venire a vederlo quando volete, qui in Biblioteca è sempre acceso. Per i bambini è una vera gioia e per noi è un piacere ospitarvi», conclude Mazzucchin.