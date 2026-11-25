Il 27 novembre il via alle festività con l’accensione dell’albero in piazza XX Settembre, la pista di pattinaggio, il villaggio natalizio e uno spettacolo tra violino e dj set. Novità anche in piazza della Motta con il Teatro Urbano TU27.

PORDENONE – Pordenone si prepara a un Natale da protagonista, con oltre 300 appuntamenti pensati per accompagnare la città verso il 2027, anno in cui vestirà i panni di Capitale italiana della Cultura. Un calendario ricco di iniziative, spettacoli e occasioni di incontro che trasformeranno il centro cittadino in un grande villaggio delle feste, con tante novità e un programma capace di coinvolgere grandi e piccoli.

Il sipario sulle festività si alzerà ufficialmente venerdì 27 novembre. Alle 17, alla Loggia del Municipio, è previsto un momento di preghiera alla presenza del vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini. Alle 18, in piazza XX Settembre, scatterà invece il momento più atteso: l’accensione del grande albero di Natale, che darà ufficialmente il via alle celebrazioni e all’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio e delle casette enogastronomiche, completamente rinnovate.

La piazza si trasformerà così in un suggestivo villaggio natalizio, arricchito dalla presenza di 150 alberi e dall’animazione degli Schiaccianoci sui trampoli. A condurre la serata sarà Fabrizio Nonis, conosciuto come “El Beker”, giornalista, gastronomo e volto televisivo, da anni impegnato nella valorizzazione delle eccellenze della cucina italiana.

Spazio anche alla musica e allo spettacolo con un’esibizione gratuita che unirà mondi apparentemente lontani. Sul palco salirà Pierpaolo Foti, violinista e compositore triestino capace di reinterpretare il violino attraverso sonorità pop, rock e contemporanee, accompagnato dal dj Ale Zec. Quest’ultimo, con una lunga esperienza tra radio e club e un passato a Italia Network nel programma Los 40, porterà in piazza le atmosfere della dance anni Novanta e le sonorità house e deep. Un incontro tra musica classica e ritmi elettronici nel segno della «Città che sorprende».

Tra le attrazioni dedicate ai più piccoli ci sarà anche una nuova e scintillante casetta di Babbo Natale. Dalle 17 alle 20, un simpatico Elfo accoglierà i bambini, regalando loro un’occasione per vivere da vicino la magia delle feste.

Grande protagonista sarà anche la pista di pattinaggio, aperta dal 27 novembre al 6 gennaio. Fino al 23 dicembre sarà accessibile nei giorni feriali dalle 15 alle 21, mentre il sabato e nei festivi osserverà l’orario 10-12 e 15-23. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23, con apertura pomeridiana il 25 dicembre e il primo gennaio. Particolare anche la notte di San Silvestro, quando si potrà pattinare fino all’una. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 327 2159160.

Il Natale pordenonese coinvolgerà anche piazza della Motta, dove nella stessa serata tornerà ad accendersi il TU27, il progetto del Teatro Urbano. Le facciate degli edifici che circondano la piazza diventeranno superfici per proiezioni originali a tema natalizio, creando uno scenario suggestivo e un nuovo spazio da vivere e fotografare.

Un Natale, dunque, che guarda alla tradizione ma punta anche sulla spettacolarità e sull’innovazione, anticipando il clima di attesa per il grande appuntamento culturale del 2027. Il programma completo, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito natale.comune.pordenone.it.