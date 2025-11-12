Incontro tra Confcommercio e il nuovo comandante dei Carabinieri

PORDENONE – Il presidente di Ascom-Confcommercio, Fabio Pillon, ha incontrato nei giorni scorsi, nella sede provinciale dell’Associazione di categoria, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pordenone, colonnello Emanuele Spiller (nella foto). Nel corso del colloquio, Pillon ha illustrato l’organizzazione della struttura associativa e il ruolo che Confcommercio riveste a livello del Friuli Occidentale, sottolineando l’impegno dell’associazione a favore delle imprese del territorio.

Da parte sua, il colonnello Spiller ha garantito la massima disponibilità e una proficua collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla legalità.