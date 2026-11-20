PORDENONE – Dopo gli annunci dei concerti di Santana e dei Queens of The Stone Age, Billy Idol si aggiunge al cartellone dei grandi eventi internazionali di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

L’icona mondiale del rock sarà in concerto martedì 29 giugno 2027 al Parco San Valentino, nell’ambito del Pordenone Blues & Co. Festival.

Artista tra i più rappresentativi e carismatici della scena musicale internazionale, Billy Idol è un’icona assoluta del rock mondiale. Con il suo stile inconfondibile, la sua energia e una carriera costellata di successi, ha attraversato generazioni, lasciando un segno indelebile nella storia della musica.

L’Assessore alla Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi: “Billy Idol arricchisce il programma internazionale di concerti che stiamo costruendo per Pordenone 2027. Un cartellone ambizioso, che punta in alto e attraversa generi e generazioni, portando in città pop star e icone della musica conosciute in tutto il mondo e capaci di contare su un pubblico particolarmente affezionato in Italia. Un progetto che vuole offrire al pubblico appuntamento di grande richiamo e confermare la dimensione internazionale di Pordenone Capitale italiana della Cultura”.

BILLY IDOL: UNA LEGGENDA DEL ROCK

Billy Idol è un’icona culturale che ha contribuito a definire il suono, lo stile e l’attitudine del rock contemporaneo. Nato artisticamente nella rivoluzionaria scena punk londinese della seconda metà degli anni Settanta, come frontman dei Generation X, ha trasformato quello spirito ribelle in una carriera solista di straordinario successo internazionale.

Negli anni Ottanta conquista le classifiche mondiali, diventando uno dei volti simbolo dell’epoca d’oro di MTV: un sound capace di fondere l’energia del punk con le sonorità del rock, della new wave e del pop. Al suo fianco, il chitarrista Steve Stevens, storico compagno di viaggio musicale e protagonista di alcuni dei momenti più iconici della sua carriera.

Album come Billy Idol (1982), Rebel Yell (1983) e Whiplash Smile (1986) ne consacrano il successo, dando vita a brani entrati nell’immaginario collettivo come Dancing with Myself, White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face, Flesh for Fantasy e Cradle of Love. Canzoni che continuano a risuonare sui palchi di tutto il mondo e testimoniano la capacità dell’artista di attraversare epoche e generazioni senza perdere la propria identità.

La sua storia musicale è tutt’altro che confinata al passato. Con il nuovo album Dream Into It, pubblicato nel 2025, Billy Idol ha confermato la propria vitalità creativa, rinnovando la collaborazione con Steve Stevens e coinvolgendo ospiti come Joan Jett, Avril Lavigne e Alison Mosshart. Nel 2026 è arrivato anche il prestigioso ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, riconoscimento del suo contributo alla storia della musica internazionale.

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili in prevendita da martedì 24 novembre su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tutte le informazioni sui concerti, le mostre, gli eventi e i progetti di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 sono disponibili sul sito www.pordenonecapitale2027.it