Nel 1926 Eugène Fuchs aprì a Grasse una profumeria destinata a diventare uno dei nomi storici della produzione francese di fragranze. La chiamò Fragonard, in omaggio al pittore Jean-Honoré Fragonard, nato proprio nella cittadina provenzale nel 1732. La scelta richiamava il legame tra profumeria, territorio e cultura artistica francese, elementi che avrebbero accompagnato lo sviluppo dell’impresa nel corso del Novecento.

A cento anni dalla fondazione, Fragonard conserva la propria identità di maison familiare, con un catalogo che comprende profumi, prodotti per il corpo, saponi e oggetti profumati per la casa. La sua storia permette di comprendere come una tradizione manifatturiera locale sia diventata parte riconoscibile della cultura olfattiva europea.

Le origini della maison e il rapporto con Grasse

La nascita di Fragonard è legata all’acquisizione, da parte di Eugène Fuchs, di due attività profumiere locali, Cresp-Martinenq e Muraour. La sede storica occupava un edificio utilizzato nel Settecento come conceria, successivamente trasformato in stabilimento per la produzione di profumi.

Questa continuità tra lavorazione delle pelli e profumeria riflette un passaggio importante nella storia economica di Grasse. A partire dal XVI secolo, la città sviluppò competenze nella preparazione di materiali aromatici, anche in relazione alla produzione di guanti profumati. Nei secoli successivi, la coltivazione delle piante odorose e le tecniche di estrazione contribuirono alla specializzazione del territorio.

Nel 1929 Georges Fuchs e François Costa entrarono nella gestione dell’attività. La famiglia Costa avrebbe poi assunto un ruolo centrale nello sviluppo della maison, oggi guidata da Anne, Agnès e Françoise Costa.

Un elemento distintivo della strategia iniziale fu l’apertura degli stabilimenti ai visitatori. Già nel periodo tra le due guerre, Fragonard organizzava visite ai laboratori per i turisti della Costa Azzurra, associando la vendita delle fragranze alla conoscenza dei processi produttivi.

La tradizione profumiera di Grasse e il riconoscimento UNESCO

Il ruolo storico di Grasse è stato riconosciuto formalmente il 28 novembre 2018, quando l’UNESCO ha inserito i saperi legati al profumo nel Pays de Grasse nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Il riconoscimento riguarda tre ambiti: coltivazione delle piante da profumo, conoscenza e trasformazione delle materie prime naturali e arte della composizione olfattiva

Rosa centifolia, gelsomino, tuberosa e violetta appartengono alla storia agricola del territorio. La loro lavorazione ha favorito lo sviluppo di competenze nella distillazione e nell’estrazione delle sostanze odorose, successivamente integrate con tecnologie più moderne.

L’appartenenza a questa tradizione non significa, tuttavia, che ogni fragranza prodotta a Grasse utilizzi esclusivamente ingredienti coltivati localmente. La profumeria contemporanea impiega materie prime di provenienza diversa e molecole aromatiche ottenute attraverso differenti processi produttivi.

Anche la distinzione tra lavorazione artigianale e produzione industriale richiede attenzione. Gli stabilimenti storici Fragonard documentano tecniche tradizionali, comprese alcune ormai prevalentemente testimoniate a scopo museale, accanto a operazioni produttive moderne.

L’identità di una maison tra eredità storica e produzione contemporanea

La continuità familiare e il rapporto con Grasse costituiscono due elementi documentati della storia Fragonard. La maison ha progressivamente ampliato le proprie attività, mantenendo un collegamento con la produzione profumiera e con la conservazione degli oggetti legati a questo mestiere.

Lo stabilimento storico di Grasse conserva testimonianze di lavorazioni ormai superate da tecniche più recenti. L’enfleurage a freddo, per esempio, ampiamente praticato nella regione fino alla metà del Novecento, è stato progressivamente sostituito da procedimenti di estrazione moderni.

La presenza di queste attrezzature negli spazi museali permette di distinguere concretamente il patrimonio tecnico del passato dai metodi impiegati nella produzione attuale. Una distinzione essenziale per comprendere la storia della profumeria francese senza confondere la tradizione documentata con le caratteristiche dei singoli prodotti.

Le caratteristiche olfattive delle fragranze Fragonard

La componente floreale occupa una posizione significativa nella collezione, ma i profumi Fragonard comprendono composizioni agrumate, fruttate, aromatiche, legnose e speziate.

La varietà emerge osservando alcune fragranze effettivamente presenti nel catalogo.

Fleur d’Oranger è una delle espressioni più riconoscibili dell’universo olfattivo della maison. Il fiore d’arancio, strettamente associato all’immaginario mediterraneo, è protagonista di una linea comprendente eau de toilette, profumo e Fleur d’Oranger Intense, proposta come eau de parfum.

Étoile presenta invece una costruzione più articolata. Bergamotto, limone, mela e zenzero caratterizzano l’apertura, seguita da un cuore di gardenia, mughetto e gelsomino. Legno di cedro, ambra e muschio completano la composizione.

Nella collezione Les Jardins de Fragonard, Santal Cardamome sviluppa un carattere legnoso, ambrato e speziato. Pepe, cardamomo e bacche rosa introducono note di alloro, incenso e pimento, mentre il fondo comprende benzoino, sandalo e muschio.

Rose Lavande richiama attraverso il proprio accordo floreale e aromatico due riferimenti della cultura profumiera francese. Jasmin Perle de Thé introduce invece l’incontro tra gelsomino e accordi di tè, mostrando una diversa interpretazione della componente floreale.

Le piramidi olfattive permettono di comprendere l’impostazione di una fragranza, ma non ne descrivono integralmente la formula. Le note indicate sono riferimenti odorosi e non costituiscono necessariamente un elenco degli ingredienti effettivamente utilizzati.

Eau de toilette, eau de parfum e profumo: quali differenze

La scelta tra i profumi Fragonard richiede di considerare anche la tipologia del prodotto.

L’eau de toilette contiene generalmente una concentrazione di composizione odorosa inferiore rispetto all’eau de parfum. Il profumo, o parfum, presenta normalmente una concentrazione maggiore. Si tratta però di categorie commerciali per le quali non esistono percentuali universalmente vincolanti.

Una maggiore concentrazione non garantisce automaticamente una persistenza superiore in ogni circostanza. La durata e la diffusione dipendono dalla formula, dalle caratteristiche delle sostanze odorose e dalle condizioni di applicazione.

Fleur d’Oranger costituisce un esempio concreto della varietà disponibile: la maison propone eau de toilette, Fleur d’Oranger Intense eau de parfum e versioni denominate parfum, con formati differenti.

La distinzione è utile anche per evitare di considerare intercambiabili prodotti che condividono lo stesso nome. Versioni diverse possono presentare caratteristiche olfattive e modalità di utilizzo differenti.

Confezioni, saponi e oggetti profumati nella cultura Fragonard

La storia di Fragonard comprende una particolare attenzione alla presentazione dei prodotti. Tra le confezioni caratteristiche si trovano gli estagnons, flaconi metallici in alluminio che proteggono il contenuto dall’esposizione alla luce.

La maison ha sviluppato anche collezioni di saponi, gel doccia, creme, candele e diffusori per ambiente. Si tratta di prodotti con funzioni differenti: una crema profumata associa la fragranza alla formulazione cosmetica, mentre candele e diffusori sono destinati alla profumazione degli spazi.

Il legame con gli oggetti decorativi deriva anche dall’interesse della famiglia Costa per il collezionismo. Jean-François Costa avviò negli anni Sessanta una raccolta dedicata alla storia della profumeria, contribuendo alla nascita del Museo del Profumo di Grasse nel 1975.

La dimensione culturale è rimasta parte dell’identità aziendale attraverso musei, collezioni e attività espositive dedicate alla storia delle fragranze e alle tradizioni provenzali.

La selezione Fragonard proposta da Osmotique

In Italia, una selezione di https://osmotique.it/collections/fragonard profumi Fragonard è disponibile grazie a Osmotique, profumeria specializzata in fragranze di nicchia con boutique a Brescia e negozio online. Attiva dal 1995, Osmotique propone marchi differenti, organizzando la ricerca dei prodotti anche per famiglie olfattive e tipologia di utilizzo.

La collezione Fragonard comprende referenze come Santal Cardamome eau de parfum, Fleur d’Oranger Intense, Jasmin Perle de Thé e prodotti complementari per la cura del corpo. Sono presenti, inoltre, creme mani, creme corpo, gel doccia, saponi e confezioni regalo, con disponibilità variabile.

La selezione consente di valutare la maison anche oltre le fragranze da indossare, considerando le preparazioni profumate destinate alla quotidianità e alla casa. Per orientarsi tra le proposte, il catalogo permette di distinguere le principali famiglie olfattive e confrontare formati e categorie.

L’acquisto dei profumi Fragonard può così partire da caratteristiche verificabili, come composizione dichiarata, concentrazione e formato, anziché dalla sola notorietà del marchio.