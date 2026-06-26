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La nuova Volvo EX60 conquista Pordenone: showroom Sina gremito per l’anteprima esclusiva

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Grande partecipazione nello showroom Volvo Sina di viale Venezia a Pordenone, dove clienti, appassionati e ospiti hanno affollato gli spazi della concessionaria per l’anteprima della nuova Volvo EX60, il modello destinato ad aprire una nuova fase della mobilità elettrica del marchio svedese.

L’evento, iniziato alle 18.30 con l’accoglienza degli invitati, ha trasformato la presentazione dell’auto in un’esperienza che ha coinvolto tutti i sensi. Dopo il momento dedicato allo svelamento della EX60, gli ospiti hanno potuto immergersi nell’atmosfera del nuovo modello grazie alla collaborazione con Bakhoor Profumeria Artistica, che ha creato una fragranza ispirata all’identità della vettura.

A completare la serata, il buffet firmato Botanico Bistrot al Parco, con finger food dal gusto nordico in omaggio alle radici scandinave del marchio, mentre il DJ set di Davide Zanetti ha accompagnato l’incontro creando un’atmosfera elegante e informale.

All’appuntamento erano presenti anche i vertici di Volvo Italia: Corrado Franchini, responsabile Vendite Italia di Volvo Car Italia, Giuseppe Pirrone, Area Manager Volvo Car Italia, Riccardo La Corte, responsabile Italia Volvo Car Credit, e Alberto Galeno, Area Manager Volvo Car Credit. A fare gli onori di casa il team di Volvo Sina, guidato dal Dealer Operator Mario Pinazza, insieme a Cinzia Sina, in rappresentanza della proprietà.

Con un’autonomia dichiarata fino a 800 chilometri, la nuova Volvo EX60 si propone come uno dei modelli più attesi della nuova generazione elettrica della casa svedese, puntando su tecnologia, sicurezza e una maggiore libertà di movimento per ridefinire il concetto di mobilità sostenibile.

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