La Pordenone Pedala in mostra: un viaggio per immagini tra passato e presente al Centro Meduna

PORDENONE – Una mostra diffusa celebra la storica manifestazione cicloturistica Pordenone Pedala nella galleria del Centro Meduna, offrendo ai visitatori un suggestivo percorso tra passato e presente.

L’esposizione si articola in due sezioni principali: una dedicata alle origini dell’evento, con immagini rare e d’epoca, e l’altra che racconta le edizioni più recenti, con fotografie inedite presentate al pubblico per la prima volta. Tra i materiali storici spiccano scatti risalenti alla prima edizione del 1973, tra cui una foto che ritrae il leggendario Gino Bartali, protagonista – insieme a Fausto Coppi – di epiche sfide ciclistiche entrate nella storia dello sport italiano.

In totale, circa quaranta immagini compongono il percorso espositivo, offrendo uno spaccato ricco di volti noti a livello nazionale e figure simboliche del territorio pordenonese, che negli anni hanno preso parte o dato un contributo alla manifestazione.

La mostra sarà visitabile per circa un mese nella galleria del Centro Meduna, regalando a cittadini e visitatori un’occasione per rivivere lo spirito della Pordenone Pedala, tra memoria e attualità.

Nel frattempo, si avvicina anche un altro appuntamento atteso: tra pochi giorni prenderà il via la vendita dei biglietti per la prossima edizione della Pordenone Pedala, disponibili presso il negozio Calzedonia all’interno del Centro Meduna.