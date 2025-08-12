22.1 C
Pordenone
mercoledì , 13 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Pordenone Pedala in mostra: un viaggio per immagini tra passato e presente al Centro Meduna

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una mostra diffusa celebra la storica manifestazione cicloturistica Pordenone Pedala nella galleria del Centro Meduna, offrendo ai visitatori un suggestivo percorso tra passato e presente.

L’esposizione si articola in due sezioni principali: una dedicata alle origini dell’evento, con immagini rare e d’epoca, e l’altra che racconta le edizioni più recenti, con fotografie inedite presentate al pubblico per la prima volta. Tra i materiali storici spiccano scatti risalenti alla prima edizione del 1973, tra cui una foto che ritrae il leggendario Gino Bartali, protagonista – insieme a Fausto Coppi – di epiche sfide ciclistiche entrate nella storia dello sport italiano.

In totale, circa quaranta immagini compongono il percorso espositivo, offrendo uno spaccato ricco di volti noti a livello nazionale e figure simboliche del territorio pordenonese, che negli anni hanno preso parte o dato un contributo alla manifestazione.

La mostra sarà visitabile per circa un mese nella galleria del Centro Meduna, regalando a cittadini e visitatori un’occasione per rivivere lo spirito della Pordenone Pedala, tra memoria e attualità.

Nel frattempo, si avvicina anche un altro appuntamento atteso: tra pochi giorni prenderà il via la vendita dei biglietti per la prossima edizione della Pordenone Pedala, disponibili presso il negozio Calzedonia all’interno del Centro Meduna.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.