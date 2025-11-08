11.6 C
Lady Avventura, bella e partecipata serata allo Spazio Zero

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Lady Avventura allo Spazio Zero. Una sala piena, con anche molti giovani, attenti e partecipi ,all’intervista egregiamente condotta dalla dottoressa Valentina Gasparet, curatrice di Pordenonelegge. Ha aperto la serata Romanina Santin, sollecitata dalle domande fatte dalla conduttrice, per raccontare perché ha fondato Lady Avventura, quando e quali viaggi ha fatto, qual è la loro missione e quali momenti particolarmente significativi ha vissuto durante il viaggio in Cambogia.

Tutte le Lady, ognuna nel suo settore di competenza, hanno raccontato e spiegato la loro missione durante gli incontri con i bambini, gli adulti, i disabili, gli anziani e soprattutto le donne. Un momento particolarmente significativo è stata la consegna del materiale offerto dal Pordenone Calcio FC,nella persona del Presidente, Gian Paolo Zanotel ,che ha consegnato ufficialmente un numero ingente di maglie, magliette, pantaloncini, felpe, eccetera, che le Lady porteranno nei prossimi viaggi in Kenya, in Colombia e in Albania.

L’intervento di Massimo Passeri, Past President del Panathlon, che ha creato il contatto con il Pordenone Calcio, e delle due presidenti di Fidapa e Panathlon, Sonia Pin e Elisabetta Villa, che hanno messo in evidenza come queste ambasciatrici di solidarietà, portino il nome di Pordenone in tutto il mondo e sviluppino, con le loro donazioni, lo sport e l’istruzione indispensabili per la crescita di questi ragazzi che mancano di tutto.

Il saluto del Sindaco è stato portato dall’avvocato Lidia Diomede, che ha ribadito come ascoltare i racconti e le storie degli incontri delle Lady sia un momento di speranza ed energia per le persone che incontrano.

