L’Afds Pordenone aderisce per la prima volta al Servizio Civile Universale

PORDENONE – Fare un’esperienza di Servizio Civile Universale nel settore della donazione del sangue con l’Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone? Da quest’anno è possibile. Per la prima volta, l’Afds ha aderito, attraverso la Cooperativa sociale Acli, a questo istituto che fa capo al Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale del Governo.

Tre i giovani volontari di età compresa tra i 18 e 28 anni, anche stranieri regolarmente residenti in Italia, che l’associazione sta cercando per impiegarli in attività di volontariato all’interno delle proprie sedi di Spilimbergo, Pordenone e Sacile. La durata del servizio è di dodici mesi, per 25 ore di lavoro settimanali, a fronte di un compenso mensile di 507.30 euro.

Le candidature vanno inviate entro le ore 14 del 18 febbraio, attraverso il sito web www.domandaonline.serviziocivile.it. Il candidato dovrà inserire il codice del progetto che è PTCSU0006024012088NXTX, quindi i codici delle sedi scelte in cui vuole operare: ovverosia, per Spilimbergo il 221798, per Pordenone il 221800 e per Sacile il 221801.

Il Servizio Civile Universale è la possibilità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.

Ciò che, in particolare, l’Afds offre loro è un’esperienza di crescita personale e professionale, attraverso lo sviluppo di competenze relazionali, tecnologiche, organizzative e promozionali, un tempo che sarà ricco di incontri e collaborazioni con gli altri volontari che portano avanti le attività di sensibilizzazione del dono e organizzazione delle donazioni dei propri iscritti.

Commenta il presidente provinciale Afds, Mauro Verardo: «Speriamo di ricevere risposte positive al nostro appello. La nostra associazione è costantemente impegnata a cercare modi nuovi di coinvolgimento dei giovani nel mondo della donazione di sangue.

Svolgiamo un volontariato prezioso per continuare a garantire l’autosufficienza del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la disponibilità di sangue intero e plasma. Per fare ciò abbiamo bisogno di nuove idee ed energie, nell’ottica anche di un ricambio generazionale: il Servizio Civile Universale ci è parso per questo un’ottima opportunità».