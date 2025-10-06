“Le Capitali” illuminano il successo di Pordenone ArtandFood

PORDENONE – Un’edizione da incorniciare, quella appena conclusa di Pordenone ArtandFood, che ha confermato l’importante crescita in prestigio e reputazione del festival che mette sotto i riflettori il meglio dei saperi della tavola del Friuli Occidentale.

Una formula che, iniziata durante la coda della pandemia, ha saputo prendersi il suo spazio e raccogliere un pubblico sempre più numeroso, oltre che preparato, sul tema del “food”, come spesso hanno rivelato le conversazioni aperte con i protagonisti della cucina, della pasticceria e del vino durante le degustazioni e gli incontri di un weekend ricco di gusto, stile e ricercatezza, vere cifre di questo programma promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e dal Comune di Pordenone, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia con il marchio #iosonofriuliveneziagiulia.

Condivisione, curiosità per il recupero di tradizioni antiche, come quelle delle “Fermentazioni”, tema che ha guidato il palinsesto 2025, e voglia di innovare sono segno di un settore dinamico, che va a connotare un territorio ricco di prodotti, idee, buoni indirizzi da scoprire, con importanti risvolti anche nel turismo. “Tra i dati più significativi del festival ciò che emerge in maniera evidente sono le sinergie concrete e virtuose” conferma infatti il curatore di Pordenone ArtandFood, Gabriele Giuga. “In altre parole, la capacità di una città di esprimere eccellenze, di metterle in relazione e di presentare al pubblico un risultato che è la moltiplicazione delle competenze coinvolte.

Visto dal di dentro è lo spirito collaborativo, amichevole e familiare con cui i vari protagonisti, chef e pasticcieri, ma anche enologi, produttori e collaboratori, contribuiscono alla creazione di un evento complesso come lo sono tutti quelli che parlano di food. Vista dal di fuori, è la dimostrazione di una Pordenone che sa mettersi in gioco, che sa sfruttare le proprie professionalità nel migliore dei modi, e sa presentarsi con il suo volto nobile ed elegante, e allo stesso tempo accessibile e accogliente, capace di esprimere insomma, un elevatissimo livello di qualità.”

Una qualità che merita dunque di essere diffusa, rendendo sempre più interessanti gli investimenti nell’internazionalizzazione del festival, che continuerà lungo questa linea anche nelle prossime edizioni: il rapporto tra Pordenone, prossima Capitale Italiana della Cultura 2027, e altre riconosciute Capitali del gusto ha già portato alla ribalta quest’anno le relazioni con Lubiana e con Praga, nell’ottica dello scambio e delle sinergie virtuose, tra potenziali visitatori ma anche tra artigiani, ristoratori ed esperti del settore.

Grande apprezzamento per questa manifestazione, per l’alto livello professionale e creativo degli chef ospiti, per la formula che accoglie il pubblico con cura e meticolosa preparazione nei palazzi nobili della città, è stato confermato sia dagli interlocutori sloveni, incontrati grazie alla cooperazione del Ministero degli Esteri attraverso gli uffici di ICE/ITA, sia dai due ospiti principali venuti proprio dalla Cekia: lo chef Ondrej Molina e il food influencer e vincitore di Masterchef Česko 2023 Jan Albrecht, tra i nuovi ambasciatori di Pordenone “Capitale del Gusto” in Europa.

“Le nostre tradizioni e i nostri sapori non sono così lontani” ha confermato chef Molina, che, dopo aver cucinato un menu a quattro mani con lo chef Andrea Spina e il pasticciere Luca Diana, ha potuto visitare, durante il weekend, anche importanti produttori e locali tipici del pordenonese. “La vostra cucina fa scuola nel mondo” ha confermato Jan Albrecht, appassionato conoscitore anche dei vini friulani. “Sono stato onorato di aver partecipato al festival e di poter riportare nel mio Paese queste meravigliose esperienze e sensazioni, invitando tutti i miei follower a non perdere l’occasione di incontrare i vostri maestri del food, per assaporare la perfezione.”

Info: www.pordenonewithlove.it e pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood