L’infermiere professionale nelle farmacie comunali

PORDENONE – “È stato avviato un servizio di prossimità innovativo e, soprattutto, di qualità che renderà le nostre farmacie comunali ancor più qualificate” così l’Assessore Emilio Badanai Scalzotto nel comunicare l’inizio del Servizio Infermieristico presso le tre farmacie comunali di Pordenone.

“Il nuovo professionista sanitario introdotto – continua Badanai Scalzotto – sarà ora a disposizione dell’utenza per l’erogazione di alcune prestazioni professionali di competenza infermieristica quali iniezioni, medicazioni semplici o complesse, rimozione dei punti di sutura e lavaggi auricolari. Per aiutare i nostri cittadini, inoltre, il servizio sarà fornito a prezzi contenuti”.

Proponendo un’analisi completa l’Assessore afferma come “presso le farmacie comunali sono già da tempo attivi diversi servizi come, per esempio, l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio nonché cardiaco, la misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione del profilo glicemico e lipidico su sangue capillare, la vaccinazione antinfluenzale, i tamponi per rilevare il virus dello streptococco”.

È particolarmente soddisfatto anche il Sindaco Alessandro Basso, secondo il quale, “con l’inserimento dell’infermiere professionale, le farmacie comunali di Pordenone intendono ampliare il ventaglio di prestazioni sanitarie offerte all’utenza rispondendo ad una crescente richiesta di servizi indispensabili ma di difficile reperimento; la presenza capillare e ben dislocata dei nostri presidi farmaceutici nel territorio della città, inoltre, facilita già adesso l’accesso della cittadinanza a queste importanti prestazioni sanitarie”.

La prenotazione, nella sua prima fase, dovrà essere effettuata telefonicamente o rivolgendosi direttamente alle farmacie comunali ma, non appena sarà terminato il lavoro di implementazione del sito delle stesse, diverrà’ possibile la prenotazione anche mediante l’utilizzo di mezzi informatici.

L’infermiere professionale sarà presente presso le tre sedi farmaceutiche con il seguente calendario:

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la farmacia comunale di Via Grigoletti

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la farmacia comunale di Via Capuccini

venerdì’ dalle ore 16.00 alle ore18.00 presso la farmacia comunale di Via Montereale

“Valutando la risposta al servizio si potrà pensare, nei prossimi mesi, un ampliamento degli orari. L’Amministrazione Comunale sta dimostrando che quanto affermato in campagna elettorale per il settore farmaceutico non erano mere promesse ma, anzi, stiamo mettendo a terra quanto detto. Crediamo in una farmacia che funga, altresì, da centro polifunzionale che possa collaborare con tutto il mondo complesso legato alla salute del cittadino. Immaginiamo una farmacia che avvicini il sevizio sanitario alle cittadine e ai cittadini così da renderla un presidio sanitario di prossimità: una vera e propria farmacia dei servizi, proprio per questo stiamo lavorando a ulteriori progettualità” chiude Badanai Scalzotto.