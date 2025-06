Lions club Pn: passaggio del Martello tra Hazen e Licata

PORDENONE – Nella Villa della Fondazione Baschiera – Tallon di Pordenone si è svolto il passaggio del martello del Lions club Pordenone Naonis, evento che sancisce ufficialmente il passaggio delle consegne tra il presidente del 2024-2025 Louis Hazen e il nuovo presidente Luca Licata.

Presenti l’assessora ai servizi sociali Guglielmina Cucci il manager charity ambassador per la Banca Mediolanum Daniele Barro e gli amici Lions.

Il presidente uscente ha offerto un bilancio sulle attività svolte dimostrando come le iniziative locali attivate grazie alla partecipazione di molti hanno permesso un’ottima raccolta fondi per sostenere alcuni progetti. Progetti svolti con lo spirito di una vera collaborazione con istituzioni e non, insieme all’amministrazione comunale, associazioni di volontariato, aziende e altri club Lions della provincia.

“Un esempio di lavoro di squadra a favore della solidarietà , ha affermato Hazen -, che con le donazioni ha permesso di raggiungere i quattro obiettivi prefissati. Il primo obiettivo, aiutare l’associazione “Anche noi a cavallo” per garantire dei percorsi di riabilitazione equestre a persone con disabilità, con il contributo del Lions club di Porcia attraverso l’iniziativa d’arte La solidarietà gira in tondo.

Il secondo obiettivo, facilitare un’alimentazione sana con la donazione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà economiche con figli minori, tramite l’evento di musica Cantando il cinema svoltasi al Teatro Verdi di Pordenone con la partecipazione del club Satellite Musica per la Solidarietà, coordinato dalla presidente Stefania Fassetta con la collaborazione dell’associazione Musicale Fadiesis, dell’associazione musicale Corocastel di Conegliano, della Scuola secondaria di primo grado Don Bosco e del Comune di Pordenone. Il terzo obiettivo, contribuire alla realizzazione di un ambiente accogliente per la sala d’attesa della zona della radioterapia pediatrica del Cro di Aviano con l’evento Un parco all’opera grazie al club Satellite Musica per la Solidarietà con la partecipazione del relatore Marco Galvi. Il quarto obiettivo, fornire un’attività culturale sul tema Come l’intelligenza artificiale cambierà tutto entro 10 anni per diffondere consapevolezza e ispirare azioni costruttive di confronto con l’ esperto del settore il relatore Marco Alvise De Stefani. Grazie all’afflusso di chi ha partecipato alle varie iniziative e alla generosità – conclude Hazen – abbiamo raggiunto un traguardo importante di donazioni.

Il presidente incoming Luca Licata, – ha dichiarato – “Continuerò a dare forza ai programmi lionistici con entusiasmo e a incrementare la ricerca di nuovi soci interessati ad aiutare la propria comunità e a investire su progetti nazionali e internazionali”. In conclusione, ha fatto conoscere la nuova squadra: Hazen Louis, Maria Grazia Formentini, Marco Buttazzi, Aurelio Maiutto, Silvia Masci, Ludovica Menegolo ,Giovanni Muzzatti, Alessandra Santin e Renzo Spadotto.