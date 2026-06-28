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Lions club Pordenone Naonis: la neo presidente è Mariagrazia Formentini

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è svolto, la settimana scorsa, il passaggio del martello del Lions club Pordenone Naonis, evento che sancisce ufficialmente il passaggio delle consegne tra il presidente del 2025-2026 Luca Licata e la nuova presidente Mariagrazia Formentini.

Il presidente uscente ha offerto un bilancio sulle attività svolte dimostrando come le iniziative locali attivate grazie alla partecipazione di molti hanno permesso un’ottima raccolta fondi per sostenere alcuni progetti. Progetti svolti con lo spirito di una vera collaborazione con istituzioni e non, insieme all’amministrazione comunale, associazioni di volontariato, aziende e altri club Lions della provincia.

“Un esempio di lavoro di squadra a favore della solidarietà, – ha affermato Licata-, è il Galà Note di bande in concerto svoltosi al Teatro Verdi di Pordenone con il patrocinio del Comune di Pordenone, la partecipazione del club Satellite Musica per la Solidarietà, coordinato dalla presidente Stefania Fassetta, che permetterà con il ricavato di sostenere l’acquisto di buoni spesa e garantire attività ricreative, educative, sportive, culturali a famiglie con figli minori in situazione di vulnerabilità socioeconomica”.

“Ringrazio anche chi ha partecipato alle varie iniziative culturali – conclude Licata – che come Lions abbiamo offerto ai cittadini per sensibilizzare tematiche per contrastare la violenza di genere con ascolto, rispetto e gentilezza e, altre tematiche per promuovere la salute con uno sguardo integrato, capace di unire competenze diverse, innovazione tecnologica, attenzione etica e sostenibilità”

La presidente incoming Mariagrazia Formentini, – ha dichiarato – “Proseguirò a garantirei programmi lionistici con entusiasmo, ad aiutare la propria comunità e a investire su progetti nazionali e internazionali”. In conclusione, ha fatto conoscere la nuova squadra: Luca Licata, Hazen Louis, Marco Buttazzi, Aurelio Maiutto,Giovanni Muzzatti, Silvia Masci, Ludovica Menegolo ,Giovanni Muzzatti, Renzo Spadotto, Vera Casagrande e, come presidente del club Satellite Musica per la solidarietà, Patrizia Avon.

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