Malore durante una partita: muore a 15 anni giovane calciatore a Pordenone

PORDENONE – Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre a Pordenone. Paul Nana Ampong, 15 anni, originario del Senegal, è morto all’ospedale Santa Maria degli Angeli dopo essersi sentito male mentre giocava a calcio con alcuni amici.

Il ragazzo stava disputando una partita su un campetto nell’area delle case popolari dietro al Pub Metrò, lungo la Pontebbana, quando, a seguito di uno scontro di gioco fortuito con un avversario, è stato colto da un grave malore ed è andato in arresto cardiaco. L’allarme è scattato immediatamente con una chiamata al 112.

All’arrivo dei soccorritori le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. I sanitari hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione e lo hanno intubato prima del trasporto d’urgenza al Pronto soccorso di Pordenone. Nonostante i prolungati tentativi di salvarlo da parte del personale medico, per il 15enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Paul Nana Ampong era tesserato da alcuni anni con il settore giovanile dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità sportiva e la città.