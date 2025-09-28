14.6 C
Maratonina Borghi: Maiyo e Tenaw, due nomi di prestigio svettano a Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sfida dal sapore internazionale a Pordenone, che completa il suo eccezionale settembre podistico con una riuscitissima edizione della Maratonina dei Borghi, la prova sui 21,097 km giunta alla sua edizione numero 19 e che ha vinto anche prima di iniziare, considerando l’enorme numero di iscritti pur in una domenica ricca di eventi anche nella zona del Nord-Est italiano.

La gara ha visto ben presto emergere il kenyano Rodgers Maiyo, un habitué delle prove italiane che però da tempo non aveva mostrato una simile condizione di forma.

Splendida la progressione del corridore degli altipiani, già nettamente in testa a metà gara e alla fine vincitore in 1h05’26” con un vantaggio di 58” sul connazionale Abraham Ekwam, terza piazza per l’altro kenyano tesserato per l’Atl.Saluzzo Edwin Kibet a 2’01”. Quarta piazza per il primo italiano, Tobia Beltrame (Sicilia Running Team) a 6’02”, quinto Roberto Graziotto (Atl.San Biagio) a 6’59”.
Podio tutto africano anche fra le donne, con successo per l’etiope Bethelem Tenaw in 1h14’36” davanti alla ruandese Clementine Mukandanga a 1’24” e alla connazionale Asmerawork Wolkeba a 4’19”. Prima italiana Astrid Faganel (Jalmicco Corse) quinta a 12’55”.

Ben 516 gli arrivati al traguardo a conferma di quanto la maratonina pordenonese sia amata, riportando il totale a livelli che non venivano toccati da anni. Fondamentale per l’Asd Equipe, molto apprezzata per il suo tracciato completamente rivoluzionato rispetto al passato, l’appoggio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di TurismoFVG, del Comune di Pordenone insieme ai tanti sponsor che hanno sostenuto la società organizzatrice, pronta ad allestire un grande ventennale della mezza maratona. Appuntamento al prossimo anno.

