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Marcia in blu per l’autismo, ultimo miglio, il 29

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – Il 29 marzo a Pordenone ci sarà la L’ULTIMO MIGLIO della Marcia in blu per l’autismo, una passeggiata conviviale per bambini e famiglie. La marcia è partita il 1° marzo e in molti da soli o in gruppo hanno camminato/corso per Fondazione Bambini e Autismo.

Domenica 29 invece ci sarà la marcia dell’ultimo miglio con PARTENZA alle ore 10:00 dal PARCO SAN VALENTINO (nell’area vicino al Mosaico della Pace) con l’animazione dei clown di corsia dell’associazione Vip Claunando, l’intrattenimento degli Scout dell’associazione Agesci, il “trucca-bimbi” della Croce Rossa Italiana. Lungo il percorso ci sarà la possibilità di provare l’ebbrezza di un passaggio sulle hugbike, “le biciclette degli abbracci”, messe a disposizione dall’Associazione Noi Uniti per l’Autismo ETS di Pordenone.

L’ARRIVO è PREVISTO alle ore 12:00 DIETRO LA LOGGIA DEL MUNICIPIO (IN P.ZZA CALDERARI) alla presenza degli Ambasciatori della marcia, delle istituzioni e delle organizzazioni che collaborano con Fondazione, insieme a tutti coloro che si sentono in occasione delle iniziative per la giornata della consapevolezza dell’autismo vicini alle persone e alle famiglie.
Alla conclusione dell’ULTIMO MIGLIO verranno resi noti il numero totale dei km percorsi e il numero di persone che hanno marciato per Fondazione durante tutto il mese ed anche le donazioni raccolte per i progetti di Fondazione. Seguirà la merenda per tutti i bambini.

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