Mario Fadalti è il nuovo presidente del Rotary Club Pordenone per l’annata 2026-2027

PORDENONE – Il Rotary Club Pordenone ha celebrato con grande partecipazione la tradizionale cerimonia del passaggio del martello, tenutasi presso l’Hotel Moderno a Pordenone, durante la quale Paolo Santin ha ufficialmente ceduto la presidenza a Mario Fadalti, che guiderà il Club nell’annata 2026-2027.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente uscente Paolo Santin ha voluto sottolineare gli aspetti valoriali che legano i rotariani. “Nell’anno trascorso come Presidente” ha ricordato Santin citando i nuovi service e quelli storici che caratterizzano il Club“ ho imparato che guidare il Rotary significa guidare una comunità di valori, fatta di persone che ogni giorno scelgono di esserci con impegno e perseveranza per trasformare un’idea in un Service, un Service in un risultato e un risultato in impatto reale.”

Ha ricordato inoltre le numerose collaborazioni con gli altri club pordenonesi e gli eventi organizzati con relatori affermati che hanno riscosso successo per partecipazione ed interesse.

Nel corso della serata, è stato spillato un nuovo socio, Simone Zanin, e conferito il riconoscimento Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana, ai soci Alberto Quagliotto, Claudio Negrini e Mario Fadalti per l’impegno profuso a favore del Club e a Fulvia Mellina del Soroptimis per l’impegno nella cura di Villa Baschiera Tallon.

Al termine della cerimonia, Paolo Santin ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti i soci, i past president e l’incoming per il sostegno dimostrato, augurando a Mario Fadalti una presidenza ricca di iniziative e successi, all’insegna dei valori rotariani di servizio e solidarietà.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i rappresentanti di Rotaract, Interact, Inner Wheel, Soroptimist , Rotary Alto Livenza, Rotary Caorle, RC Grand Bourg (Argentina), a testimonianza della forte collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio