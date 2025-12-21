5.5 C
Pordenone
domenica , 21 Dicembre 2025
Minacce di morte via social a giornalista Tv 12, solidarietà Odg e Fedriga

PORDENONE – Sulle minacce di morte via social a Federico De Ros, giornalista dell’emittente TV12 di Pordenone solidarietà è stata espressa dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, con il presidente Furio Baldassi che ha parlato di una situazione grave. “Si tratta dell’ennesimo tentativo di minacce nei confronti di chi è impegnato a garantire l’informazione. Questo dimostra come nella zona di Pordenone siamo arrivati al livello di guardia. Invitiamo le autorità a vigilare per garantire l’incolumità dei colleghi”.

Analoghe dichiarazioni sono arrivate dall’Assostampa del Friuli e dalla Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso la sua solidarietà, anche a nome della giunta regionale: “Auspichiamo che al più presto venga fatta luce da parte delle forze dell’ordine su quanto accaduto, in quanto si tratta di atti inaccettabili oltre che ingiustificabili. Si tratta di episodi gravissimi, che colpiscono non solo una persona, ma il principio stesso della libertà di informazione, pilastro fondamentale di ogni democrazia. Raccontare la realtà dei territori, anche quando è scomoda, è un dovere del giornalismo e un diritto dei cittadini”.

