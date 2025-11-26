10.1 C
Pordenone
mercoledì , 26 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

“Mistiche di Terra – Il totem è muto”, libro Buset al Santin il 28

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La Fondazione Giovanni Santin promuove la presentazione del nuovo volume di poesie di Massimo Buset “Mistiche di Terra – Il totem è muto, la terra parla, tolto l’inutile”, edito da Kimerik.

L’incontro si terrà venerdì 28 novembre alle ore 18:00, nella Sala Congressi dell’Hotel Santin, con il patrocinio del Comune di Pordenone.

La serata sarà arricchita da un’intervista al poeta a cura del prof. Paolo Venti, che guiderà il pubblico attraverso i temi e le suggestioni dell’opera. A seguire, gli attori Bianca Manzari e Francesco Zanella daranno voce ad alcune poesie del volume, accompagnati dalle musiche del maestro Mario Scaramucci. La presentazione sarà condotta da Jessica Pompa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi alla poetica di Buset, che indaga il profondo legame tra l’essere umano e la natura, esplorando il linguaggio simbolico della nostra identità, tra terre e totem in trasformazione. L’ingresso è libero.

 

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.