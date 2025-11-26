“Mistiche di Terra – Il totem è muto”, libro Buset al Santin il 28

PORDENONE – La Fondazione Giovanni Santin promuove la presentazione del nuovo volume di poesie di Massimo Buset “Mistiche di Terra – Il totem è muto, la terra parla, tolto l’inutile”, edito da Kimerik.

L’incontro si terrà venerdì 28 novembre alle ore 18:00, nella Sala Congressi dell’Hotel Santin, con il patrocinio del Comune di Pordenone.

La serata sarà arricchita da un’intervista al poeta a cura del prof. Paolo Venti, che guiderà il pubblico attraverso i temi e le suggestioni dell’opera. A seguire, gli attori Bianca Manzari e Francesco Zanella daranno voce ad alcune poesie del volume, accompagnati dalle musiche del maestro Mario Scaramucci. La presentazione sarà condotta da Jessica Pompa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi alla poetica di Buset, che indaga il profondo legame tra l’essere umano e la natura, esplorando il linguaggio simbolico della nostra identità, tra terre e totem in trasformazione. L’ingresso è libero.