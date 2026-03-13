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Mostra Papa Ratzinger, 30 giornalisti in visita a Pordenone

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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PORDENONE – Saranno 30 i giornalisti che prenderanno parte dal 13 al 15 marzo al press tour organizzato in occasione della mostra “Ricordando Benedetto XVI. Verso il centenario della nascita” a Pordenone e in alcuni centri del Pordenonese. Insieme a firme italiane e straniere accreditate presso la Sala Stampa vaticana – nutrita la delegazione tedesca – anche i direttori dei principali settimanali diocesani del Triveneto, per un’iniziativa che rappresenta un’occasione per far conoscere ai media nazionali e internazionali non solo il progetto espositivo dedicato a Joseph Ratzinger, ma anche il patrimonio storico-artistico, paesaggistico e culturale del territorio di Pordenone.

Tra le testate coinvolte figurano importanti realtà dell’informazione religiosa e internazionale come Rome Reports, Christnet & Catholic News Agency, EWTN – Eternal Word Television Network – la più grande rete televisiva cattolica cristiana americana –, Inside the Vatican, rivista statunitense di ampia tiratura culturale negli USA, AGI, SIPA Press, SIR, ACI Stampa, ANSA, Vatican News e il settimanale cattolico polacco Niedziela.

Al loro arrivo a Pordenone, venerdì 13 marzo, i giornalisti visiteranno la mostra dedicata a Benedetto XVI e il Museo Diocesano di Arte Sacra, che ospita affreschi, dipinti, sculture, disegni, stampe, tessuti ed arredi di ambito religioso provenienti dal territorio friulano databili dal VII al XX sec.. In seguito saranno ricevuti dal sindaco di Pordenone Alessandro Basso, e dall’assessore alla cultura Alberto Parigi, anche in vista di Capitale Italiana della Cultura 2027, occasione per presentare ai media le prospettive culturali e di sviluppo del territorio della Destra Tagliamento.

Ma nel corso delle tre giornate la delegazione stampa avrà anche l’opportunità di visitare alcune delle località più significative della provincia di Pordenone. Il programma, sviluppato in partnership con PromoTurismoFVG, prevede una tappa a Sacile il “Giardino della Serenissima” con il suo centro storico attraversato dalla Livenza. Il gruppo si sposterà quindi a Valvasone, uno dei borghi medievali meglio conservati del Friuli, dominato dal castello e dal duomo del Santissimo Corpo di Cristo.

Il press tour si sposterà quindi a Casarsa della Delizia, luogo profondamente legato alla figura di Pier Paolo Pasolini, con la visita al Centro Studi lui dedicato che conserva e valorizza la memoria degli anni friulani del grande poeta, scrittore e regista. Il percorso si concluderà a Spilimbergo con la Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione di eccellenza internazionale che ha formato generazioni di maestri dell’arte musiva. Ma non mancheranno nella tre giorni momenti dedicati alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche locali, con degustazioni di prodotti tipici e visite alle cantine che permetteranno agli ospiti di conoscere da vicino le eccellenze del Friuli occidentale.

Organizzata da Centro Studi Odoriciani e Associazione Eventi di Pordenone con la partnership scientifica di Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, la mostra “Ricordando Benedetto XVI” offre al visitatore un percorso immersivo ed emozionale che consente di ripercorre la vita e l’opera del “papa-teologo” a vent’anni dall’avvio del suo pontificato (19 aprile 2005–5 gennaio 2023) e mentre si approssima il centenario della nascita (16 aprile 2027), attraverso una serie di oggetti e suppellettili lui appartenuti, abiti sacri e paramenti liturgici, fotografie e opere d’arte. Uno scorcio inedito, dunque, soprattutto sul Ratzinger più privato, come l’hanno conosciuto stretti collaboratori e congiunti.

La mostra è visitabile fino al 12 aprile prossimo: venerdì dalle 15 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiuso domenica 5 e lunedì 6 aprile. Ingresso libero. Per informazioni e visite guidate scrivere a [email protected] .

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