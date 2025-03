Motori, la MRC Sport ingaggia un altro fuoriclasse

BRUGNERA – Giuseppe Testa ha ufficialmente confermato la sua partecipazione al Trofeo Italiano Rally (TIR) per la stagione 2025, determinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista sulle strade dello Stivale. Dopo il finale amaro della scorsa stagione, la voglia di riscatto sarà una potente motivazione per affrontare le sfide che lo attendono. Ancora una volta, la Delta Rally di Riccardo Cappato fornirà la vettura su cui gareggerà il talentuoso pilota molisano e continuerà anche la collaborazione con la SpotUp di Roma, consolidando un rapporto che dura ormai da diversi anni. La vettura sarà gommata con pneumatici Pirelli. A completare l’equipaggio, ci sarà un gradito ritorno: il sanmarinese Massimo Bizzocchi tornerà a occupare il sedile di destra, portando la sua esperienza e un contributo essenziale alla squadra. La stagione 2025 riserva un’altra novità importante: Testa e Bizzocchi correranno con i colori della MRC Sport di Brugnera, la scuderia guidata dal presidente Giacomo De Luca, che ha fortemente voluto il pilota molisano come alfiere del team.

“Tutto è iniziato lo scorso anno con la sua vittoriosa partecipazione al Rally Golfo dell’Asinara quando il nostro navigatore sardo Marco Murranca ha caparbiamente voluto essere al via alla gara con lui – ricorda lo stesso De Luca – Ringrazio i Testa, padre e figlio, per la fiducia che mi è stata accordata, ma soprattutto Ermanno Ciampitti che è stato il punto cardine per il buon esito dell’accordo”.