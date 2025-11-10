Museo Archeologico di Torre, accessibilità e potenziamento spazi

PORDENONE – Sono stati approvati i progetti preliminari che, su proposta dell’Assessore alla Cultura Alberto Parigi, destineranno oltre 200 mila euro all’accessibilità, al rinnovo e al potenziamento degli spazi espositivi del Museo archeologico del Friuli Occidentale di Torre.

“Questi interventi rappresentano un importante e ulteriore passo avanti per il Museo e per la sua fruibilità” – dichiara l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi – “Un ringraziamento va agli uffici comunali per aver intercettato i fondi e al dott. Andrea Giunto che come conservatore del Museo Archeologico sta seguendo questi progetti con grande attenzione e competenza. Insieme al Museo di Storia Naturale Silvia Zenari, che è già completamente fruibile, stiamo costruendo un’offerta culturale che non lascia indietro nessuno, concretizzando così il concetto di cultura per tutti.”

Il Museo si prepara a un importante aggiornamento: il cuore dell’intervento – 146 mila euro – sarà dedicato a rendere l’intero percorso museale fruibile a chiunque. L’ingresso sarà completamente rinnovato e, per la prima volta, tutto il museo diventerà accessibile anche da persone cieche e sorde grazie a mappe tattili e guide in LIS (Lingua dei Segni Italiana): basterà inquadrare un QR code per accedere ai contenuti più adatti alle proprie esigenze. E non solo: saranno disponibili audioguide complete in italiano, inglese e tedesco per tutti i visitatori.

Altri 70 mila euro saranno impiegate per allestire le tre sale al piano terra, nell’area retrostante la reception. Questi spazi ospiteranno mostre temporanee e saranno dotati di un nuovo impianto illuminotecnico progettato ad hoc e di strumenti multimediali dedicati alle esposizioni.

I lavori partiranno nella prima metà del 2026 e – da sottolineare – il Museo non chiuderà, rimanendo sempre aperto e garantendo la continuità delle visite e delle attività senza interruzioni.