Naonian Tattoo Motor Expo, evento ideale per tutti gli appassionati di tatuaggi e motori

PORDENONE – Torna il Naonian Tattoo & Motors Expo l’11 e 12 aprile 2026 nei padiglioni di Pordenone Fiere per la sua quarta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più dinamici e in crescita del panorama fieristico italiano del settore. Moltissime le novità 2026 con un ricco programma di eventi e manifestazioni e oltre 200 espositori.

In pochi anni l’evento ha registrato un incremento costante di pubblico, arrivando a sfiorare le oltre 10mila presenze, grazie a un format originale che unisce due mondi in forte espansione: quello del tatuaggio e quello dei motori. Entrambi i settori stanno riscuotendo un interesse sempre più ampio, attirando appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia e, sempre di più, anche dall’estero.

La convention pordenonese dedicata ai tatuatori sta infatti assumendo una dimensione internazionale: nell’ultima edizione sono arrivate numerose richieste di partecipazione da artisti stranieri, contribuendo a consolidare il respiro internazionale della manifestazione e a valorizzare ulteriormente il pordenonese.

Parallelamente, l’area motori continua a crescere in modo significativo, offrendo un’esposizione sempre più ricca e variegata: auto americane, sportive e d’epoca, tuning, camion, moto sportive, turistiche e custom. Fondamentale è la presenza di numerosi club, sia delle due che delle quattro ruote, che contribuiscono a creare un’atmosfera partecipativa, dinamica e coinvolgente.

L’Expo ospiterà inoltre importanti eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale, tra cui la tappa nazionale dell’Italian Motorcycle Championship; la seconda edizione del “Gran Tour Veicoli Storici”; il progetto “The Desert King” con la partecipazione di alcuni tra i migliori piloti della storica Parigi-Dakar; il progetto tutto al femminile “We World – Women Engine World”; gli immancabili servizi fotografici di “modella per un giorno” e la presentazione del libro “Una vita fuori traccia” del pilota Beppe Gualini.

Oltre ai padiglioni 2 e 3, dedicati al mondo dei motori, il pubblico potrà vivere anche le due ampie aree esterne, animate da spettacoli di Drift , stunt-man bike , esibizioni di auto tuning, moto e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Il Naonian Tattoo & Motors Expo si conferma così un evento capace di unire passione, spettacolo e cultura, diventando un punto di riferimento sempre più importante nel panorama nazionale e internazionale.