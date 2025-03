Nasconde in casa oltre 40 dosi di cocaina, arrestato dalla Finanza

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno arrestato uno spacciatore italiano sequestrandogli oltre 40 grammi di droghe – tra cocaina, hashish, marijuana e MDMA – e 9.700 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Nell’ambito dell’ordinario controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone hanno fermato e controllato un’auto, condotta da un giovane italiano, che, non appena interpellato, ha dichiarato di detenere, subito consegnandole, 5 dosi di cocaina e una di marijuana.

Insospettiti dall’eccessiva solerzia e dal nervosismo dell’uomo, i militari – previa

concertazione con la Procura della Repubblica di Pordenone – ne hanno perquisito

l’abitazione, sita in provincia di Venezia, rinvenendovi 40 dosi di cocaina, 2,8 grammi tra hashish e marijuana, 6 pastiglie di MDMA, un bilancino di precisione e 9.700 euro in contanti, ritenuti, in assenza di valide motivazioni, frutto dell’attività di spaccio.

Droga e denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato tratto in arresto.

Tra il materiale posto sotto sequestro vi era anche un “porta chiavi” magnetico, di quelli

ordinariamente utilizzati per nascondere le chiavi sotto la scocca dell’auto, che il giovane spacciatore utilizzava per nascondervi la sostanza stupefacente.

La Guardia di Finanza conferma il suo impegno a mantenere, assieme alle consorelle Forze di Polizia, un saldo presidio di legalità, contrastando gli illeciti che minano la sicurezza e la salute dei cittadini