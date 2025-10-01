Neonis Vallenoncello, dopo l’ottimo esordio di scena a Cividale

PORDENONE – Seconda giornata in serie C e seconda trasferta per la Neonis Vallenoncello. Anche questa in terra friulana e anche questa contro una formazione Next Gen. Le Aquile del Neonis saranno di scena venerdì 3 ottobre alle 21.15 contro la Faber Cividale “B”, la Under 19 cividalese, arricchita dal fuori quota Gasparini.

A Cividale, dove saranno diretti dalla coppia triestina Covacich – Luchesi, i pordenonesi vanno per replicare il successo di Udine, dove sono passati con un roboante 91-51, guidati dall’ala serba Borko Kuvekalovic con 22 punti in 26 minuti. Un successo consentirebbe loro di presentarsi a punteggio pieno al loro debutto casalingo, previsto per sabato 11.

I ragazzi di coach Brecciaroli, rispetto all’esordio di Udine, si presentano al completo, avendo recuperato anche Federico Girardo, che aumenterà sia il tonnellaggio sotto i tabelloni che la pericolosità da oltre l’arco dei 6,25, come ben sanno all’Intermek Cordenons, dove ha militato nelle ultime 3 stagioni.

Il + 40 di Udine ha rafforzato le certezze della Neonis, che non dovrà sottovalutare però i giovani cividalesi. Al debutto in campionato la Faber ha infatti sfiorato il colpaccio a San Donà di Piave, perdendo di 2 dopo aver condotto per buona parte del match. La Neonis si affida alla difesa, l’anno scorso la terza migliore del girone, e che ha tenuto Udine a soli 51 punti.

Luca Zigiotti