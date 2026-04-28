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Nuova apertura a Torre: inaugurata la pizzeria-hamburgheria Namaad

Pordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Nuova apertura a Torre di Pordenone, dove è stata inaugurata questa sera, 28 aprile, in via General Cantore 86, la pizzeria e hamburgheria di Namaad, un’attività che contribuisce ad arricchire il tessuto locale sotto diversi punti di vista.

Non si tratta soltanto di un’attività economica – sottolinea Emilio Badanai Scalzotto, assessore al Commercio e alle Attività produttive – ma anche di un luogo destinato a diventare uno spazio di incontro per la comunità, favorendo la socialità, prerogativa delle attuvità di vicinato. Un segnale positivo per il quartiere, che vede crescere le opportunità sia per i residenti sia per chi decide di investire nel territorio”.

Nel corso dell’inaugurazione è stato sottolineato come l’impegno dell’amministrazione sia quello di sostenere chi lavora e crea nuove occasioni di sviluppo. Un sostegno concreto alle attività che, come questa, contribuiscono a rendere più viva e dinamica la realtà locale.

 

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