Nuovi Steward urbani per la sicurezza dei cittadini

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha completato l’affidamento per il servizio di Steward urbani. Un affidamento che sostituisce quello precedente, garantito dalle guardie giurate.

Pordenone quindi ritorna ad avere 4 steward urbani, che svolgeranno il loro servizio in diversi orari e giorni della settimana, in particolare nei giorni di mercato – il mercoledì e il sabato – per monitorare, dare indicazioni ai cittadini, presidiare gli accessi alle zone mercatali, ma anche per coadiuvare il Corpo di Polizia Locale nel tenere lontani dal mercato accattoni molesti o venditori abusivi e per garantire le fasi di pulizia a fine mercato, mantenendo la chiusura di strade e piazze fintanto che Gea non ha completato la pulitura del suolo.

​

Il loro servizio prevede inoltre un presidio in centro città nei pomeriggi dal venerdì alla domenica (dalle 16 alle 20) tenendo monitorate le vie del centro. Pertanto di sabato la presenza degli steward è garantita tutto il giorno, da mattina a sera. Oltre a questa programmazione stabile, essi saranno impiegati anche a supporto delle manifestazioni e degli eventi che richiedano la loro presenza a supporto della Polizia Locale.

​Il contratto del loro servizio è della durata di un anno e l’affidamento di 139 mila euro ha utilizzato sia le risorse finanziate dalla Regione per il 2023, sia gli avanzi del finanziamento 2022 che era in corso per le Guardie Giurate. Presidieranno le aree del centro in coppia o tutti e 4 assieme, a seconda della necessità.

​

Spiega Elena Ceolin, assessore alla Polizia Locale: «L’Amministrazione comunale mette in campo tutte le strategie per garantire la sicurezza, bene primario che sta alla base della convivenza sociale.

Lo fa potenziando e fornendo formazione e strumenti concreti alla Polizia Locale a tutela della legalità, della sicurezza stradale, dell’ambiente e del decoro. Inoltre è attenta a supportare e rassicurare il cittadino attraverso il servizio degli Steward urbani, che sosterranno l’attività della Polizia Locale nell’attività di controllo del territorio.

Questi uomini e donne presidieranno gli spazi all’aperto come i parchi, il centro città – a tutela di cittadini e commercianti -, le piazze più frequentate e, soprattutto nelle ore serali, le aree di parcheggio. Saranno immediatamente riconoscibili grazie ad una divisa con il logo del Comune e nel caso di bisogno, saranno loro le prime sentinelle che allerteranno la Polizia Locale e le forze dell’ordine».

​«I pordenonesi esigono sicurezza – ammette il sindaco Alessandro Ciriani – e il Comune ha il dovere di dare ai suoi cittadini una risposta puntuale.

Accanto al lavoro costante di Prefetto e Questore, il Comune di Pordenone mette in campo due servizi: il potenziamento del corpo di Polizia Locale, ormai a piano organico nello svolgere compiti di tutto rispetto dalla parte dei cittadini, e la presenza in città degli Steward.

Siamo state una delle prime Amministrazioni locali a mettere in campo queste figure, che forniscono un supporto importantissimo per monitorare, controllare e avvisare le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza».