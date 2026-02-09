Nuovo logo per Fondazione Bambini e Autismo

PORDENONE – Il passaggio da ONLUS a ETS (Ente del Terzo Settore) è una trasformazione obbligatoria che tutte le ONLUS sono tenute a fare entro il 31 marzo 2026, data entro cui devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per continuare a operare e mantenere i benefici fiscali di cui hanno sempre goduto. In questa occasione, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ha deciso di modificare anche il nome dell’Organizzazione e conseguentemente il logo. Questa decisione è stata presa alla luce del fatto che Fondazione da oltre venti anni non si occupa solo di Bambini, ma anche di Adulti con Autismo.

Il nome dell’Organizzazione è stato, in certi casi, fuorviante per chi non ci conosceva. D’altro canto, in 27 anni di attività il nome di Fondazione Bambini e Autismo è diventato molto noto in Italia e fuori dal Paese e si è pensato che sarebbe stato sbagliato eliminarlo. Quindi si è scelto di chiamare l’Organizzazione: “Fondazione Bambini e Autismo per il futuro ETS”.

Questo nuovo nome vuole evocare il proseguire della vita dopo l’infanzia, il futuro, appunto, con il quale Fondazione da molti anni si cimenta e si impegna incrementando servizi che hanno riguardato e riguardano l’età adulta. È un modo per sintetizzare quello che siamo, ovvero un’organizzazione che occupandosi di questo disturbo già nell’infanzia guarda e opera anche al futuro seguendo la persona nel suo naturale sviluppo.

Sul piano grafico, il logo, partendo da quello preesistente, evidenzia proprio la parola futuro che è contenuta tra due linee che non sono nette ma vanno a sfumare simboleggiando il fatto che il futuro non è definito a priori, ma si realizza sulla base dell’unicità delle persone e delle occasioni che le stesse possono cogliere nel proprio divenire. Il nuovo logo sarà operativo dopo l’iscrizione al RUNTS e dopo tutti gli adempimenti burocratici conseguenti.