Oggi il sì dei sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo: un matrimonio che unisce due comunità

PORDENONE – Questo pomeriggio, 27 giugno, alle 17, nella suggestiva cornice di Villa Cattaneo, Alessandro Basso e Loris Bazzo pronunceranno il loro “sì”, coronando una storia d’amore che li ha portati, oltre che a condividere la vita privata, anche l’impegno quotidiano al servizio delle rispettive comunità. Un evento atteso, destinato a richiamare amministratori, amici e familiari in una giornata dal forte valore personale e istituzionale.

Due sindaci, due amministratori impegnati nei rispettivi territori, ma soprattutto due persone che hanno scelto di costruire insieme il proprio futuro. È il giorno del matrimonio di Alessandro Basso e Loris Bazzo, che oggi pomeriggio celebreranno le nozze davanti a parenti, amici e numerosi rappresentanti delle istituzioni.

La cerimonia, officiata dal decano dei sindaci Alvaro Cardin, rappresenta il coronamento di una relazione vissuta con discrezione, ma sempre accompagnata dall’affetto di chi li conosce e ne ha condiviso il percorso umano e professionale. Attorno alla coppia è attesa la partecipazione di amministratori locali, colleghi e cittadini che hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento tanto significativo.

Per entrambi, abituati a ricoprire un ruolo pubblico e a confrontarsi quotidianamente con le responsabilità amministrative, quella di oggi sarà soprattutto una giornata dedicata alla sfera privata, agli affetti e alla famiglia. Un momento di festa che segna l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita insieme.

La celebrazione sarà seguita dal tradizionale ricevimento, alla Valle del Lovo a Carlino, in un clima di gioia e convivialità, con gli auguri delle rispettive comunità e di quanti hanno accompagnato Alessandro Basso e Loris Bazzo nel loro percorso personale e istituzionale.